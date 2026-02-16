為增肌連打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人





不少健身族群為了讓身形更壯碩、肌肉線條更明顯，除了調整飲食與補充蛋白質外，也有人接觸各類增肌產品。不過，大陸卻傳出一名女子指控，在備賽期間聽信教練建議施打類固醇，半年內分11次注射，最終身體出現明顯異常，引發關注。

據《深圳新聞網》報導，該名正妹女子在受訪時形容自身狀況時說：「我變成陰陽人了，下體長出了一個類似於男生那種『小黃瓜』。」該名女子表示，教練以「快速增肌」為由勸說她用藥，半年內共進行11次注射、總量約9毫升。

女子表示，在接受注射後身體出現明顯變化，不僅聲音變得低沉、喉部隆起，私密部位也長出類似男性特徵的組織，身心承受巨大壓力。她更指稱，當自己意識到身體變化、希望前往醫院檢查時，曾遭到對方阻攔。

相關說法曝光後，在網路上掀起討論。對此，杭州市第一人民醫院心血管內科副主任醫師段徐指出，類固醇是一大類激素的統稱，涵蓋糖皮質激素、鹽皮質激素與性激素等。段徐說明，部分健美族群接觸的，多為雄性激素類藥物，例如睪固酮及其衍生物，這類藥物在臨床上主要用於男性性腺功能低下或特定疾病治療，並非一般健康人士增肌所需。

若女性使用雄性激素，可能出現男性化現象，包括多毛、痤瘡、聲音變粗等變化，部分影響甚至難以完全恢復。段徐指出，不建議健身人士為追求短期效果而自行施打類固醇，增肌應透過規律訓練與飲食調整達成，避免對身體造成長期風險。

