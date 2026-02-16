除夕6生肖旺翻！命理師揭「刮刮樂財神方位、招財數字」

▲小孟老師分享除夕刮刮樂「財神方位」。（圖／CTWANT資料照）
圖文／CTWANT
春節期間，不少民眾都會到彩券行試手氣，購買刮刮樂或彩券等。塔羅牌專家小孟老師提供2月16日除夕生肖運勢特報，透露刮刮樂財神方位在正東方，幸運生肖包括鼠、牛、兔、龍、猴與雞，而招財好運數字為3、4、5和9。
鼠
工作：業務服務熱情
感情：與同學聊家常
財運：財神敲門大紅
健康：精神飽滿迎接
幸運色：琥珀色
牛
工作：工作熱情服務
感情：表現獨特魅力
財運：很有偏財能量
健康：體力充沛無限
幸運色：卡其色
虎
工作：營運策略成功
感情：感情穩定愉悅
財運：外出人際互動
健康：氣色紅潤動人
幸運色：咖啡色
兔
工作：榮登職場紅人
感情：共組未來家庭
財運：偏財打牌運旺
健康：全身充滿活力
幸運色：奶油色
龍
工作：積極主動學習
感情：家庭含飴弄孫
財運：購買福袋賺到
健康：抵抗力一級棒
幸運色：粉紅色
蛇
工作：事業策略成功
感情：邀約朋友晚餐
財運：研究投資理財
健康：精神抖擻過年
幸運色：金黃色
馬
工作：事業貴人運旺
感情：舊情人重逢日
財運：小額投資獲利
健康：體態輕盈曼妙
幸運色：黃綠色
羊
工作：被大人物看重
感情：接觸異性機會
財運：兼差多賺財富
健康：腸胃消化無礙
幸運色：水藍色
猴
工作：坐穩升遷大位
感情：告白大獲全勝
財運：摸彩券中獎多
健康：避免太晚入眠
幸運色：暗青色
雞
工作：業務競爭成功
感情：異性主動靠近
財運：意外之財入帳
健康：留意糖分攝取
幸運色：金色
狗
工作：任務順利完成
感情：告白有望成功
財運：注意控制花費
健康：代謝功能強大
幸運色：暗紫色
豬
工作：同事默契十足
感情：獲得異性青睞
財運：多加研究投資
健康：避免熬夜通宵
幸運色：深綠色
延伸閱讀
▸ 馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」CP值最高
▸ 今「小年夜」別穿黑衣！6大禁忌一次看 剪髮也要趁今天
▸ 原始連結
讀者迴響