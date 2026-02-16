除夕圍爐最怕哪道年菜？大票人點名「這2樣」：初五仍在餐桌上

▲農曆除夕圍爐菜色豐盛，但部分傳統年菜引發討論。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

農曆春節圍爐講究吉祥寓意，但傳統菜色未必人人買單。近日有網友在《Dcard》拋出「年夜飯最不想碰哪一道？」話題，引來大量回應，其中佛跳牆意外成為討論焦點，支持與反對聲量同樣熱烈。

不少人將矛頭指向佛跳牆，認為食材長時間燉煮後口感濃稠、油脂偏重，芋頭與多種配料混合在一起難以分辨層次，直言「吃不出在吃什麼」。也有人表示，每逢過年總要面對這鍋大集合，份量與熱量都不小，反而成為負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友替佛跳牆辯護，強調芋頭與鳥蛋的搭配是靈魂所在，燉煮入味後風味更完整，甚至認為過年少了這一道就少了儀式感。留言區因此出現明顯兩派聲音，討論持續延燒。

除了佛跳牆，「整尾煎魚」同樣被點名。部分網友指出，因應「年年有餘」的象徵意涵，除夕餐桌上常擺放完整魚身，但實際食用比例不高，往往餐後再冷藏保存，接下來幾天反覆加熱，直到初五仍在餐桌上出現，讓人產生疲乏感。

另外，烏魚子與長年菜也被列入個人拒吃清單。有網友提到，烏魚子以酒精點火炙燒後氣味濃烈，不易接受；也有人認為長年菜帶有苦味，卻因象徵長壽而被要求整段吞食，對味覺而言並不討喜。

從留言可見，傳統年菜雖承載文化意涵，但在現代家庭餐桌上，口味與習慣的差異仍會引發討論。哪些菜色該保留、哪些可以調整，也成為不少人年後反思的話題。

延伸閱讀

▸ 大掃除完才可貼春聯 除夕「這6小時」更換時間最佳

▸ 機車格白線內再畫黃線？ 內行人解答：是你金錢的顏色

▸ 原始連結