取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　警政署揭密台取締標準遠比歐盟＋日本寬鬆



▲警方取締民眾未安裝後照鏡、違規翹牌、改管。（圖／資料畫面、下同）



記者張君豪／台北報導



因台南警方去年大動作取締機車「翹牌」違規，反對民眾不僅在臉書成立粉專諷刺抗議，並宣傳警方僅憑心證、以手機量測角度就開罰，甚至有網友質疑連「原廠機車」也遭扣牌與罰款。對此警政署說明，現行執法認定核心仍在於號牌是否已影響後方辨識，角度量測並非舉發成立的必要要件。至於原廠車輛是否會遭舉發，警政署表示，多數車廠出廠設計原則上符合國際規範，維持原廠設計通常不致遭取締，「有可能」因個案認定衍生爭議。

引高雄高行判決：違規可由感官判定 儀器非必要要件

警政署指出，參照高雄高等行政法院113年度交字第1324號判決意旨，法院認定：號牌是否未依指定位置懸掛，屬於可由人之感官充分判定的違規態樣，並非必須透過科學儀器才能偵測；處罰條例第12條亦未將「以科學儀器取得證據」列為舉發要件。





警政署表示，該判決認為，若員警親眼目睹機車號牌未依指定位置懸掛，且採證照片亦清楚呈現號牌有明顯上翹情形，即足以認定違規成立；至於員警現場以量測APP測量號牌角度，僅屬佐證翹牌事實的輔助工具，並非如酒駕、超速須使用經認證儀器測量才得以舉發。

警政署：手機測角度不是取締標準 永康分局傳聞屬錯誤認知

針對網友質疑：台南市永康分局「以量測角度作為舉發標準」，警政署表示，該說法應屬輿論渲染的錯誤資訊。警政署強調，實務上量測角度僅作為違規舉發的輔助證據資料，號牌傾斜角度並非判斷違規成立與否的唯一或主要標準。

警政署指出，角度量測的目的在於強化採證完整性，避免日後民眾提出申訴或行政救濟時，因欠缺客觀佐證而遭撤銷處分。警政署說明，現行實務取締案例中，包含台南警員開罰扣牌案例，實際測量到的翹牌違規者車牌傾斜角度，多在55至60度區間，顯示台警取締告發的翹牌違規樣態，早已遠超鄰國日本所採40度標準、及歐盟30度等規範。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相