生活

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

▲▼好市多黑五。（圖／記者林育綾攝）

▲有顧客在好市多買到「果皮萎縮」奇異果，直呼「踩到雷了」。（圖／記者林育綾攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美式賣場好市多COSTCO販賣各國農產品，但近日有顧客買到一箱「果皮萎縮」的奇異果，直言「真的踩到雷了」，結果貼文釣出一票內行網友，提醒季節差異導致產地不同，應該等到夏天再買。

開箱見果皮萎縮傻眼　原PO：以為都紐西蘭來的

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在COSTCO買了這麼多年水果，買回家開箱才發現奇異果外皮已經萎縮，「這一次真的踩到雷了，從義大利來的奇異果，我一直以為都是紐西蘭來的。」

奇異果產季有差異　冬天多義大利、夏天才是紐西蘭

許多內行網友看完紛紛留言，「現在不是奇異果好吃的季節」、「南北半球產季不一樣」、「冬天的奇異果大多都是義大利，要吃南半球紐西蘭就要夏天」、「奇異果產季主要是在冬季，所以這兩三個月的奇異果都主要會是義大利或法國」、「這一個季節出產國不是紐西蘭，但是一樣的貼紙」、「金圓頭要買紐西蘭的，義大利的我都跳過」。

還有不少人建議，在好市多買完奇異果記得當場開箱檢查，若有任何問題可以請現場工作人員協助退換貨。對此，原PO坦言是這廂奇異果太太去選購的，他不在現場，未能協助，所幸COSTCO客服回應很不錯，也謝謝各位網友解惑，「我長知識了。」

在COSTCO買了這麼多年水果，這一次真的踩到雷了，從義大利來的奇異果????，我一直以為都是紐西蘭來的。 後續 謝謝各位臉友回饋，我長知識了。因為是太座選的，她比較沒那麼細心。COSTCO客服回應也很好，祝大家情人節快樂。

Max Chen 發佈於 2026年2月13日 星期五
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

關鍵字：

奇異果好市多

