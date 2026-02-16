不是所有禮物都能收！　夏綠蒂公主曾退「155萬奢華禮物」原因曝

▲夏綠蒂公主是英國王位第3順位繼承人。（翻攝X@KensingtonRoyal）



英國王室向來有一套嚴格的規範，不是所有禮物都可以收。現年10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）是英國王位第三順位繼承人，2015年她出生時，曾收到一件價值百萬元的奢華禮物，最終卻因王室規定，原封不動退回。

百萬搖鈴為何「原封退回」？ 王室規定有多嚴格？

夏綠蒂是威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Princess Kate）唯一的女兒，2015年5月2日出生時，就收到紐約珠寶商「The Natural Sapphire Company」送給她的一只嬰兒搖鈴，該搖鈴要價不菲，高達3萬6000英鎊（約新台幣155萬元）。

▲夏綠蒂公主2015年出生時，曾收到一只百萬搖鈴，最後遭退回。（翻攝X@KensingtonRoyal）



珠寶商在官網透露，搖鈴以18K白金打造，鑲嵌鑽石、藍寶石與紅寶石，拼成英國國旗的圖樣，設計極為華麗。品牌也坦言，當年凱特王妃訂婚時配戴已故婆婆黛安娜王妃（Princess Diana）的藍寶石戒指，讓藍寶石戒指銷量暴增，因此希望藉由這份訂製禮物，感謝威廉和凱特「帶動品牌成長」。

不過，當年肯辛頓宮表示，依照慣例，王室成員一般不會接受來自商業公司的禮物，因此搖鈴最終沒能送到夏綠蒂手中。

▲威廉王子和凱特王妃育有3名子女，喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子，未來都將承擔王室職責。（翻攝princeandprincessofwales IG）



即便如此，夏綠蒂當年也不是什麼都沒拿到，有傳聞指出，她的祖父、英王查爾斯三世（King Charles）送給她一只手工製作的柳木搖鈴，價值約25英鎊（約新台幣1080元），樸實又溫馨，更符合威廉一家人的作風。



