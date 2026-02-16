　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國加速擴建核武基地！四川深山藏「核彈頭核心」工廠　衛星照曝

▲▼中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。五星旗，中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國解放軍在中共70周年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

《紐約時報》披露的最新衛星影像，中國正加速擴張其核武軍備，且地點就選在四川省雲霧繚繞的偏遠山谷。專家分析，這些秘密據點的翻新與擴建，顯示北京正為了新時代的大國競爭做準備，此舉不僅讓全球軍控體系面臨崩解，更可能在未來的台海危機中，削弱美國對中方的核嚇阻能力。

四川深山「核武帝國」復甦　巨型標語連太空都看得到

衛星影像顯示，位於四川省梓潼的山谷中，工程師正忙著建造新的掩體與防禦工事，設施周邊佈滿管線，暗示其正在處理高度危險的核物質。另一個名為平通的設施則更引人注目，那裡被認為是製造核彈頭金屬核心「鈽核心」的所在地。

平通設施的主體結構擁有一座高達110公尺的排氣豎井，近期已完成翻新並加裝排氣口與散熱器。最令人震撼的是，該設施門口上方刻有中國國家主席習近平的標誌性訓示，字體巨大到連在太空軌道的衛星都能清晰捕捉。

從「三線建設」到現代擴張　2019年後建設全面加速

地理空間情報專家巴比亞茨（Renny Babiarz）指出，這些據點多半源自60年前毛澤東時代的「三線建設」，當時是為了躲避美蘇攻擊而藏於內陸。雖在1980年代一度縮編，但從約7年前開始，這種「克制」的時代正式宣告結束，建設速度在2019年後明顯飆升。

巴比亞茨形容，中國各地的核武據點就像是鑲嵌畫的碎片，拼湊起來後可看見明顯的「快速增長模式」。除了傳統設施，綿陽市也建成了大型雷射點火實驗室，讓研究人員不需實際引爆，就能模擬核彈頭的反應。

核彈頭上看1000枚　恐成台海衝突「免死金牌」？

根據五角大廈評估，中國核彈頭數量在2024年底已超過600枚，預計2030年將達到1000枚。儘管總量仍不及美、俄，但增長趨勢已引起美方高度警戒。美國國務院軍控次卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）更公開質疑，北京可能已違反公約進行秘密核試，儘管中方對此全盤否認。

蘭德公司（RAND）高級政治科學家、前美國防部副助卿蔡斯（Michael S. Chase）警告，這套現代化核武庫的核心目的，可能是為了讓中國在危機中「免疫」。他指出，北京希望處於一種不受美國核脅迫的地位，這在未來可能的台海傳統武力衝突中，將成為中方極為關鍵的籌碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
大轉折！放棄醫院副院長職位　他改當台鐵司機員
快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案
歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區
房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了
11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊
八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區

王毅批日本「殖民野心不死」！　日外務省發文反嗆

諾貝爾和平獎搞黑箱？　淫魔富豪爆暗示川普：解決中國就換你拿

米蘭冬奧「1萬枚保險套」3天用光！　官員笑曝原因：會盡快補貨

中國加速擴建核武基地！四川深山藏「核彈頭核心」工廠　衛星照曝

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區

王毅批日本「殖民野心不死」！　日外務省發文反嗆

諾貝爾和平獎搞黑箱？　淫魔富豪爆暗示川普：解決中國就換你拿

米蘭冬奧「1萬枚保險套」3天用光！　官員笑曝原因：會盡快補貨

中國加速擴建核武基地！四川深山藏「核彈頭核心」工廠　衛星照曝

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

最新畫面曝！馬太鞍溪堰塞湖水量僅為溢流前0.02%　8勇士駐守監控

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

居家5招迎富送窮！　「馬桶刷乾淨」輕鬆招好運

毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是美國人厲害

高鐵奧客「砸壓行李」！不道歉直接走人　狄志為：容易看到人的素質

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

國際熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

小當家被畫死！最新「粒子復活」網傻眼

研究揭「2睡眠習慣」多活4年　早逝風險降31%

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

不給薯條！美18歲男「掏槍轟頭」友斷氣

道頓堀1死！嫌騷擾正妹遭制止　拔刀砍3人

前特勤局探員：這樣走路易被歹徒盯上

91歲再當爸！　娶39歲妻迎第7胎

天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢

遭母遺棄！日小獼猴「緊抱布偶」網淚崩應援

更多熱門

相關新聞

瓦格納轉型「免洗特工」仲介　鎖定1族群洗腦

瓦格納轉型「免洗特工」仲介　鎖定1族群洗腦

根據西方情報官員揭露，曾經為俄羅斯軍事組織「瓦格納集團」（Wagner Group）效力的招募與宣傳人員，現在已轉型成為克里姆林宮在歐洲境內發動組織性破壞攻擊的主要管道。這群過去專門誘騙俄羅斯偏鄉青年上戰場的招募員，如今正將目標鎖定歐洲社會的邊緣群體，將其發展為「免洗特工」。

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

關鍵字：

中國核武四川台海核彈頭軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面