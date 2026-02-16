中國加速擴建核武基地！四川深山藏「核彈頭核心」工廠　衛星照曝

▲中國解放軍在中共70周年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《紐約時報》披露的最新衛星影像，中國正加速擴張其核武軍備，且地點就選在四川省雲霧繚繞的偏遠山谷。專家分析，這些秘密據點的翻新與擴建，顯示北京正為了新時代的大國競爭做準備，此舉不僅讓全球軍控體系面臨崩解，更可能在未來的台海危機中，削弱美國對中方的核嚇阻能力。

四川深山「核武帝國」復甦 巨型標語連太空都看得到

衛星影像顯示，位於四川省梓潼的山谷中，工程師正忙著建造新的掩體與防禦工事，設施周邊佈滿管線，暗示其正在處理高度危險的核物質。另一個名為平通的設施則更引人注目，那裡被認為是製造核彈頭金屬核心「鈽核心」的所在地。

Deep in China’s Mountains, a Nuclear Revival Takes Shape - Satellite imagery of secretive nuclear facilities reveals Beijing’s efforts to expand its arsenal, just as the last global guardrails on nuclear weapons vanish. https://t.co/uWpgjea2XX — Bill Bishop (@niubi) February 15, 2026

平通設施的主體結構擁有一座高達110公尺的排氣豎井，近期已完成翻新並加裝排氣口與散熱器。最令人震撼的是，該設施門口上方刻有中國國家主席習近平的標誌性訓示，字體巨大到連在太空軌道的衛星都能清晰捕捉。

從「三線建設」到現代擴張 2019年後建設全面加速

地理空間情報專家巴比亞茨（Renny Babiarz）指出，這些據點多半源自60年前毛澤東時代的「三線建設」，當時是為了躲避美蘇攻擊而藏於內陸。雖在1980年代一度縮編，但從約7年前開始，這種「克制」的時代正式宣告結束，建設速度在2019年後明顯飆升。

巴比亞茨形容，中國各地的核武據點就像是鑲嵌畫的碎片，拼湊起來後可看見明顯的「快速增長模式」。除了傳統設施，綿陽市也建成了大型雷射點火實驗室，讓研究人員不需實際引爆，就能模擬核彈頭的反應。

核彈頭上看1000枚 恐成台海衝突「免死金牌」？

根據五角大廈評估，中國核彈頭數量在2024年底已超過600枚，預計2030年將達到1000枚。儘管總量仍不及美、俄，但增長趨勢已引起美方高度警戒。美國國務院軍控次卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）更公開質疑，北京可能已違反公約進行秘密核試，儘管中方對此全盤否認。

蘭德公司（RAND）高級政治科學家、前美國防部副助卿蔡斯（Michael S. Chase）警告，這套現代化核武庫的核心目的，可能是為了讓中國在危機中「免疫」。他指出，北京希望處於一種不受美國核脅迫的地位，這在未來可能的台海傳統武力衝突中，將成為中方極為關鍵的籌碼。