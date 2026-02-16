他抱怨「三總電鍋也要收錢」！律師笑：背後必有個暖心故事

▲民眾不滿三總連用電鍋也要收錢，不少人卻認為收費才好，不然會被濫用。（圖／AI示意圖）

為家屬照護病人方便，醫院提供洗衣機、飲水機、蒸飯箱、電鍋、微波爐等設備，不過有些設備需付錢才能使用，也引發民眾抱怨。一名網友近日發文氣喊「三總什麼都要吸錢，他X的電鍋也要收錢，要不乾脆上廁所也收錢！」貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為背後肯定有其他原因。

該名網友在Threads上抱怨，三軍總醫院連使用電鍋也要收費，並拍下電鍋的外觀，從圖片中可見電鍋被牢牢封住，且需投幣才能使用。

貼文曝光，許多網友直言過去必定有民眾濫用，才會導致今天的結果，「信不信如果不收費，會有人煲湯煲三小時，或煮一桌年菜」、「不收費就會被佔用，濫用」、「你可能沒看過有人佔用燉四神湯、藥膳排骨、紅豆湯、綠豆湯、煮白飯。這些沒有兩、三小時跑不掉這也是以防他們出現」、「不收費的話根本輪不到你用」、「不收錢的話連佛跳牆都會有人燉」、「給人家方便別人當隨便的例子太多了」。

也有不少人認為，使用者付費很合理，「使用者付費，其實這樣才大家都用得到，不會被貪小便宜的人瘋狂使用」、「不要小看人類『肖貪』的天性，使用者付費合理」、「合理啊……你有想過免費會發生什麼事嗎？」、「不收費這個電鍋早晚爆肝」。另外，還有人透露收費方式為10分鐘10元，金額皆在民眾可負擔範圍內。

律師林智群也關注到這則文章，他在臉書上分享笑喊「每一個收費項目背後都有一個暖心的故事。」還有網友舉例「所有商品上令人費解的警語都是有原因的，就像IKEA的馬桶還特別貼『展示用，請勿上廁所』之類的。」

