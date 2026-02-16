瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

▲俄羅斯封鎖了瓦格納集團的總部大樓。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

根據西方情報官員揭露，曾經為俄羅斯軍事組織「瓦格納集團」（Wagner Group）效力的招募與宣傳人員，現在已轉型成為克里姆林宮在歐洲境內發動組織性破壞攻擊的主要管道。這群過去專門誘騙俄羅斯偏鄉青年上戰場的招募員，如今正將目標鎖定歐洲社會的邊緣群體，將其發展為「免洗特工」。

瓦格納叛變後地位不明 轉向歐洲「開拓業務」

根據《金融時報》報導，自從瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在2023年6月發動叛變失敗，隨後遭到鎮壓並死於空難後，該集團的地位始終處於不明狀態。

然而，西方官員指出，瓦格納原有的招募網路並未消失，而是被賦予了新任務，就是在北約領土上招募經濟弱勢的歐洲人進行暴力活動。

西方情報官員表示，俄羅斯軍事情報局（GRU）正充分利用這群「現成人才」。由於歐盟各國先前大規模驅逐俄羅斯外交官，導致莫斯科在當地的秘密特工佈點銳減，這讓俄國情報首長轉而依賴瓦格納這類「代理人」來執行骯髒的任務。

鎖定社會邊緣人 縱火、宣傳納粹樣樣來

報導指出，瓦格納的招募員利用其精巧的社群媒體經營技術，特別是Telegram頻道，鎖定那些生活缺乏目標或財務困難的社會邊緣人士。

這些被招募的「免洗特工」會被指派執行各類任務，包括放火燒毀政治人物的車輛、焚毀裝有援烏物資的倉庫，甚至被要求假扮成納粹宣傳者。

一名歐洲官員指出，瓦格納在俄羅斯軍方與這些代理人之間扮演了關鍵的「斷點」角色。俄方通常會設置至少兩層障礙，以確保行動失敗時，莫斯科當局能夠保有某種程度的「可否認性」。

21歲小偷淪「免洗特工」 英倉庫遭火燒判23年

瓦格納的滲透已在歐洲各國留下痕跡。該集團於2023年底透過社群媒體成功招募了一群英國青年，其中21歲的小偷艾爾（Dylan Earl）就是典型案例。艾爾在網路聊天室被瓦格納招募後，於2024年3月帶領另外四人縱火燒毀倫敦東部的一座倉庫，最終被判處23年重刑。

法官在判刑時強調，這些匿名招募者利用加密平台，讓這些英國青年為了「輕鬆賺錢」而遭到洗腦並背叛國家。

儘管俄方利用瓦格納招募「業餘人員」能節省成本並擴大規模，但官員也強調，這些人專業度不足且缺乏保密意識，目前大多數的破壞計畫都已被安全單位成功攔阻。