除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

▲除夕10大禁忌一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

今天除夕（16日）是農曆年最後一天，也是闔家團聚的重要時刻。對此，命理師小孟老師特別分享除夕10大禁忌，另外還有5大習俗，好讓大家趨吉避凶、安心過年。

除夕10大禁忌

一、打破碗盤、器物

意味破財、破運，也影響年節氣氛。

二、隨意拿剪刀

以免象徵財運被「剪斷」，不利來年財運。

三、亂倒垃圾、污水

傳說恐沖犯神明，招來霉運。

四、口出惡言、說髒話

代表脾氣差，恐影響來年運勢。

五、太早睡覺

習俗上不宜太早入睡，守歲可替長輩添壽。

六、天亮前隨意打開櫃子

天亮前不宜開箱開櫃，象徵守住財庫。

七、一口咬斷長年菜

長年菜寓意長壽，不宜一口咬斷，如此一來才不會「折壽」。

八、把魚吃光

圍爐時吃魚留頭留尾，象徵「年年有餘」。

九、入夜後才洗澡

入夜前洗好澡、洗好衣物，避免「濕過年」。

十、除夕夜晾曬衣物

該習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣較少見，反而是農曆七月較為忌諱。

▲除夕5大習俗添福招財。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

除夕5大習俗

一、祭祖辭歲

「除夕」代表舊的一年到此結束，在這天祭拜又稱為「辭歲」，目的是感謝祖先、眾神過去一年來的庇佑，並供奉豐盛酒菜，期盼來年福氣滿滿。

二、圍爐吃年夜飯

圍爐吃飯，象徵闔家團圓、和樂，最好慢慢吃，寓意「長長久久」，而桌上氣氛越熱絡，來年運勢也會越旺。

三、發壓歲錢

「壓歲錢」是長輩給晚輩的祝福，「歲」與「祟」同音，有壓制邪祟之意。傳統上，金額必須要是雙數，內含6、8等數字更吉利，象徵六六大順、一路發。

四、貼春聯

春聯源自古代「桃符」，後世改用紅紙書寫吉祥字句，象徵喜氣與祝福。

五、守歲不睡覺

守歲在古代有2種意義，一是為年長者「辭舊歲」，有珍愛光陰之意；二是「守」著父母親的健康以延年益壽。後來演變成守歲越久，愈能替長輩添壽，也代表對家人的祝福與孝心。