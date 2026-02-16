除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

▲除夕10大禁忌一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
記者柯沛辰／綜合報導
今天除夕（16日）是農曆年最後一天，也是闔家團聚的重要時刻。對此，命理師小孟老師特別分享除夕10大禁忌，另外還有5大習俗，好讓大家趨吉避凶、安心過年。
除夕10大禁忌
一、打破碗盤、器物
意味破財、破運，也影響年節氣氛。
二、隨意拿剪刀
以免象徵財運被「剪斷」，不利來年財運。
三、亂倒垃圾、污水
傳說恐沖犯神明，招來霉運。
四、口出惡言、說髒話
代表脾氣差，恐影響來年運勢。
五、太早睡覺
習俗上不宜太早入睡，守歲可替長輩添壽。
六、天亮前隨意打開櫃子
天亮前不宜開箱開櫃，象徵守住財庫。
七、一口咬斷長年菜
長年菜寓意長壽，不宜一口咬斷，如此一來才不會「折壽」。
八、把魚吃光
圍爐時吃魚留頭留尾，象徵「年年有餘」。
九、入夜後才洗澡
入夜前洗好澡、洗好衣物，避免「濕過年」。
十、除夕夜晾曬衣物
該習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣較少見，反而是農曆七月較為忌諱。
▲除夕5大習俗添福招財。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
除夕5大習俗
一、祭祖辭歲
「除夕」代表舊的一年到此結束，在這天祭拜又稱為「辭歲」，目的是感謝祖先、眾神過去一年來的庇佑，並供奉豐盛酒菜，期盼來年福氣滿滿。
二、圍爐吃年夜飯
圍爐吃飯，象徵闔家團圓、和樂，最好慢慢吃，寓意「長長久久」，而桌上氣氛越熱絡，來年運勢也會越旺。
三、發壓歲錢
「壓歲錢」是長輩給晚輩的祝福，「歲」與「祟」同音，有壓制邪祟之意。傳統上，金額必須要是雙數，內含6、8等數字更吉利，象徵六六大順、一路發。
四、貼春聯
春聯源自古代「桃符」，後世改用紅紙書寫吉祥字句，象徵喜氣與祝福。
五、守歲不睡覺
守歲在古代有2種意義，一是為年長者「辭舊歲」，有珍愛光陰之意；二是「守」著父母親的健康以延年益壽。後來演變成守歲越久，愈能替長輩添壽，也代表對家人的祝福與孝心。
