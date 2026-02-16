　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

▲▼「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」在各界的見證下舉行通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」在各界的見證下舉行通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升道路服務品質及用路安全，花蓮縣政府建設處辦理「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」已順利完成，並於15日在花蓮縣長徐榛蔚以及各界的見證下舉行通車典禮，這條讓鄉親期盼十年之久的道路今日正式通行。

▲▼「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」在各界的見證下舉行通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示， 縣193線全長110公里，是全國最長且景觀最豐富的縣道，沿途串聯森林、海岸、都會與部落。本路段拓寬工程經歷超過10次的環評與嚴格考驗，在縣府建設處、環保局及各界的齊心協力下，趕在農曆年前順利通車；未來縣府將持續精進道路品質，完善地方基礎建設以不負鄉親期待。

▲▼「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」在各界的見證下舉行通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁以及各界貴賓共同出席通車典禮。

立法委員傅崐萁表示， 本案自2014年爭取行政院核定經費以來，過程極其艱辛，面對多次抗爭仍堅持推動，為因應蘇花改、蘇花安通車後龐大的車流進入花蓮，必須建立第二條南北向分流道路以避免新城鄉陷入交通癱瘓。未來將持續全力爭取交通建設與統籌分配款，打造安全便捷的回家之路。

▲▼「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」在各界的見證下舉行通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示， 縣193線全長110公里，是全國最長且景觀最豐富的縣道。

本工程投入5億1,472萬元，北起三棧，南迄民有街路口，改善總長度約6公里，寬度為20公尺，為完整保存太平洋沿岸之防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，包含道路結構強化、路面品質提升及相關交通安全設施優化等作業，全面提升道路使用安全與舒適度。通車後，將可有效分散交通流量，縮短通行時間，並強化區域道路網絡功能。

建設處表示，未來將持續推動各項交通建設計畫，完善道路系統建設，打造更安全、便利、友善的交通環境，提供縣民更優質的生活品質。
 

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

濃霧影響　馬祖南北竿機場暫停起降

超討厭新鈔！超商店員收到「一定先揉皺」　原因曝光網秒懂

快訊／除夕濃霧攪局！馬祖南北竿機場暫停起降　多航班取消

除夕國道估7路段易塞　南下建議下午再出發

馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

春節連假可賞3場天文秀　除夕夜空有「海王星合土星」

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

