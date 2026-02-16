寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

▲UNIQLO、中國品牌「李寧」的寶可夢中國聯名商品驚傳全面下架。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合外電報導

知名日本動漫IP《寶可夢》（Pokémon）近日在中國市場傳出多款聯名商品無預警停售，範圍涵蓋服飾、鞋類等品項。外界推測，這可能與先前計畫在靖國神社舉辦的寶可夢相關活動遭到中國輿論強烈撻伐有關，品牌方疑似為避風頭而緊急採取行動。

UNIQLO官網搜尋不到、實體店同步停售

根據《朝日新聞》報導，日本平價服飾品牌UNIQLO（優衣庫）過去長期在中國市場銷售寶可夢聯名系列，但目前在中國官方購物網站的商品清單中，已完全無法搜尋到相關產品，處於無法購買的狀態。

記者實際走訪位於瀋陽的兩間UNIQLO門市，現場也同步確認已無販售相關聯名商品。針對下架傳聞，經營UNIQLO的「迅銷集團」（Fast Retailing）在接受媒體採訪時，僅低調回應表示，「不對個別商品的具體處理情況發表評論。」

中國品牌「李寧」接獲總部指示：停止銷售

除了日系品牌受影響，中國本土知名運動品牌「李寧」（LI-NING）原本也有推出寶可夢聯名鞋款。然而，根據瀋陽市內直營店的人員透露，目前已接獲總部指示，要求全面停止銷售相關聯名系列。

靖國神社活動惹議 官方緊急喊卡

這起「下架潮」的導火線，疑似源自今年1月起在中國社群媒體上擴散的報導，內容指稱寶可夢相關活動將在靖國神社舉行。隨著爭議不斷擴大，負責管理品牌業務的寶可夢公司（The Pokémon Company）已於1月30日正式在寶可夢卡牌遊戲官方網站宣布，取消原定於靖國神社舉辦的活動。