　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

▲歐洲執行委員會主席馮德萊恩。（圖／路透）

▲歐洲執行委員會主席馮德萊恩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

在今年慕尼黑安全會議上，歐洲領袖普遍流露對跨大西洋關係出現結構性轉變的憂慮。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）直言，「有些界線已被跨越，無法再回頭」，凸顯歐洲對美國安全承諾的疑問正在升高。

美歐關係緊繃

自美國總統川普重返白宮後，美歐關係持續緊繃；川普近日再提將格陵蘭納入美國版圖，更加深歐洲對華府是否仍透過北大西洋公約組織（NATO）保障歐洲安全的疑慮。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會中表示希望與歐洲合作，語氣較副總統范斯（JD Vance）去年溫和，但未提及北約、俄羅斯或俄烏戰爭，顯示雙方在關鍵安全議題上仍存落差。

俄烏戰爭將邁入第5年，歐洲多國視莫斯科為日益升高的威脅，宣布將加快提升自身防衛能力、減少對美依賴。川普政府主張歐洲未來應承擔常規防衛主要責任，美方則維持核保護傘與北約集體防禦。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）承諾強化北約中的「歐洲支柱」。梅爾茲並透露，已與馬克宏討論建立歐洲核嚇阻機制；目前法國是歐洲唯一擁有真正獨立核武嚇阻力量的國家。

歐洲防務支出激增

軍費方面，北約成員去年同意將核心國防支出由GDP的2％提高至3.5％，另投入1.5％於其他安全相關投資。范德賴恩指出，自俄烏戰爭前至今，歐洲防務支出已增加近80％。法國、德國、義大利、波蘭與瑞典正推動「歐洲遠程打擊方案」（ELSA），發展深層打擊飛彈；多國也合作推進彈道飛彈防禦與空射彈藥計畫。

不過整合仍受內部分歧牽制，未來空戰系統（FCAS）戰機計畫因產業分工問題停滯，歐盟內部也對是否僅限歐盟企業參與防務專案出現爭論。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，上月烏克蘭遭逾6000架無人機與150枚飛彈攻擊，並警告武器演進速度超過政治決策。歐洲能否將慕尼黑的承諾轉化為實際軍事能力，仍待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐
黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」
陳映竹冬奧完賽　跨界滑冰3年圓夢寫台灣新紀錄
除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光
二寶媽剛生完「哺乳期偷吃小王」　綠帽尪看鹹濕對話崩潰
「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二
道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪
紅包能包1000元嗎？　民俗專家解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

遭生母遺棄！日本小獼猴「緊抱布偶」不放　日網淚崩應援

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

遭生母遺棄！日本小獼猴「緊抱布偶」不放　日網淚崩應援

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

春節出遊「別太相信輔助駕駛」！多起事故證明：它不能代替你開車

感冒2個月好不了...男歌手忍痛推跨年演出！　「竟成救命關鍵」超玄

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

年菜反覆加熱最危險　醫憂春節腸胃炎恐暴增3成

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

長途行車前做好「5油3水」檢查　國道輪胎脫落最重罰6千元

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

【越幫越忙】男友下班後來幫忙　卻比哈士奇還能添亂XD

國際熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

小當家被畫死！最新「粒子復活」網傻眼

不給薯條！美18歲男「掏槍轟頭」友斷氣

研究揭「2睡眠習慣」多活4年　早逝風險降31%

前特勤局探員：這樣走路易被歹徒盯上

91歲再當爸！　娶39歲妻迎第7胎

道頓堀1死！嫌騷擾正妹遭制止　拔刀砍3人

天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢

陸客少了　港人卻瘋飛日本暴增4成

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

更多熱門

相關新聞

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

伊朗與美國重啟核談判進程，本周稍晚將在瑞士日內瓦舉行第二輪會談。伊朗外交部表示，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已率團啟程前往瑞士，準備在阿曼斡旋下與美方代表展開進一步磋商；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則強調，任何協議都必須摧毀伊朗核基礎設施，而不僅是暫停濃縮活動。

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

川普PO猴子合成片　歐巴馬首發聲

川普PO猴子合成片　歐巴馬首發聲

關鍵字：

川普格陵蘭歐洲美國歐盟

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面