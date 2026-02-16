川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

▲歐洲執行委員會主席馮德萊恩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在今年慕尼黑安全會議上，歐洲領袖普遍流露對跨大西洋關係出現結構性轉變的憂慮。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）直言，「有些界線已被跨越，無法再回頭」，凸顯歐洲對美國安全承諾的疑問正在升高。

美歐關係緊繃

自美國總統川普重返白宮後，美歐關係持續緊繃；川普近日再提將格陵蘭納入美國版圖，更加深歐洲對華府是否仍透過北大西洋公約組織（NATO）保障歐洲安全的疑慮。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會中表示希望與歐洲合作，語氣較副總統范斯（JD Vance）去年溫和，但未提及北約、俄羅斯或俄烏戰爭，顯示雙方在關鍵安全議題上仍存落差。

俄烏戰爭將邁入第5年，歐洲多國視莫斯科為日益升高的威脅，宣布將加快提升自身防衛能力、減少對美依賴。川普政府主張歐洲未來應承擔常規防衛主要責任，美方則維持核保護傘與北約集體防禦。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）承諾強化北約中的「歐洲支柱」。梅爾茲並透露，已與馬克宏討論建立歐洲核嚇阻機制；目前法國是歐洲唯一擁有真正獨立核武嚇阻力量的國家。

歐洲防務支出激增

軍費方面，北約成員去年同意將核心國防支出由GDP的2％提高至3.5％，另投入1.5％於其他安全相關投資。范德賴恩指出，自俄烏戰爭前至今，歐洲防務支出已增加近80％。法國、德國、義大利、波蘭與瑞典正推動「歐洲遠程打擊方案」（ELSA），發展深層打擊飛彈；多國也合作推進彈道飛彈防禦與空射彈藥計畫。

不過整合仍受內部分歧牽制，未來空戰系統（FCAS）戰機計畫因產業分工問題停滯，歐盟內部也對是否僅限歐盟企業參與防務專案出現爭論。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，上月烏克蘭遭逾6000架無人機與150枚飛彈攻擊，並警告武器演進速度超過政治決策。歐洲能否將慕尼黑的承諾轉化為實際軍事能力，仍待觀察。