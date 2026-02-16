道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪知名觀光景點道頓堀14日深夜發生隨機殺人案，3名17歲少年在街頭遭持刀刺傷，釀成1死2傷的慘劇。大阪府警16日獲悉，21歲的無職男子岩崎龍我疑似因騷擾現場一名女性，與死者鎌田隆之亮等人發生激烈口角，隨後竟當眾拔刀攻擊，導致鎌田胸部遭連刺數刀身亡。

騷擾女性引發爭執 嫌犯率先攻擊死者

根據《產經新聞》與NHK報導，這起震驚社會的事件發生在大阪中央區道頓堀。14日深夜，案發現場位於知名地標「固力果看板」下方的步道，當時約有7、8名男女聚集。

▲日本大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）



搜查關係人士透露，嫌犯岩崎龍我當時在現場對一名女性做出騷擾行為，引發17歲的公司職員鎌田隆之亮與友人不滿，雙方隨即上前質問並爆發口角。隨後，嫌犯在建築物1樓率先襲擊鎌田，朝其胸部多次狠刺。

釀1死2重傷悲劇 嫌犯逃亡10小時落網

岩崎龍我在刺傷鎌田後，並未收手，接著又揮刀砍向另外兩名分別來自八尾市與柏原市的17歲少年，導致一人意識不明陷入命危、一人重傷需住院三週治療。嫌犯在作案後隨即逃離現場，直到15日上午，在案發約10小時後，才在大阪市街頭遭警員攔截逮捕。

嫌犯否認殺意：原本只想持刀威嚇

面對警方偵訊，居住在住吉區的岩崎龍我坦承動刀，但否認有殺人動機。他供稱，「我並沒有殺人意圖。最初只是打算用小刀威嚇，但對手朝我衝過來，我才刺向他的胸口附近。」

目前大阪府警正持續對案發時在場的女性及相關目擊者進行調查，以釐清雙方爭執的詳細細節與確切的作案動機。