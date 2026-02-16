　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

▲▼春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲春節連假「先濕後乾」，除夕到初二微弱冷空氣涼3天。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，除夕（16日）到初二（18日）受東北季風影響，桃園以北、基隆及宜蘭轉涼，除夕和初一有雨，中南部維持多雲到晴，這段期間西半部、宜蘭地區最低溫14度，春節整體天氣型態「先濕冷，後轉乾」。

冷空氣強度不強　迎風面轉涼早晚偏冷

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，除夕到初二（18日）受東北季風影響，但冷空氣強度不強，迎風面的桃園以北、基隆及宜蘭地區天氣轉涼，其他地區早晚也涼。

除夕初一北東有雨　初二水氣稍減剩零星陣雨

降雨部分，除夕及初一，桃園以北、基隆、宜蘭及花蓮地區都有局部短暫陣雨機會，新竹、苗栗、台東地區及恆春半島也有零星偶雨，中南部則續維持為多雲到晴天氣。

不過，初二（18日）環境水氣稍減，只剩基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫陣雨（小雨）的機會。

本島最低溫14度　春節整體而言「先濕冷後轉乾」

溫度方面，除夕（16日）至初二（18日）最低溫預測：西半部及宜蘭地區14至17度，花蓮16至19度，台東17至20度，澎湖16至18度，金門及馬祖分別12至14度、8至10度之間，「可以說是，先濕冷、後轉乾涼的天氣型態。」

▼氣象署預報，春節連假天氣一次看；點圖可放大。（圖／氣象署）

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

02/13 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」
陳映竹冬奧完賽　跨界滑冰3年圓夢寫台灣新紀錄
除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光
二寶媽剛生完「哺乳期偷吃小王」　綠帽尪看鹹濕對話崩潰
「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二
道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪
紅包能包1000元嗎？　民俗專家解答

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

林得恩天氣氣象雲林老師氣象站

