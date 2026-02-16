春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

▲春節連假「先濕後乾」，除夕到初二微弱冷空氣涼3天。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，除夕（16日）到初二（18日）受東北季風影響，桃園以北、基隆及宜蘭轉涼，除夕和初一有雨，中南部維持多雲到晴，這段期間西半部、宜蘭地區最低溫14度，春節整體天氣型態「先濕冷，後轉乾」。

冷空氣強度不強 迎風面轉涼早晚偏冷

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，除夕到初二（18日）受東北季風影響，但冷空氣強度不強，迎風面的桃園以北、基隆及宜蘭地區天氣轉涼，其他地區早晚也涼。

除夕初一北東有雨 初二水氣稍減剩零星陣雨

降雨部分，除夕及初一，桃園以北、基隆、宜蘭及花蓮地區都有局部短暫陣雨機會，新竹、苗栗、台東地區及恆春半島也有零星偶雨，中南部則續維持為多雲到晴天氣。

不過，初二（18日）環境水氣稍減，只剩基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫陣雨（小雨）的機會。

本島最低溫14度 春節整體而言「先濕冷後轉乾」

溫度方面，除夕（16日）至初二（18日）最低溫預測：西半部及宜蘭地區14至17度，花蓮16至19度，台東17至20度，澎湖16至18度，金門及馬祖分別12至14度、8至10度之間，「可以說是，先濕冷、後轉乾涼的天氣型態。」

▼氣象署預報，春節連假天氣一次看；點圖可放大。（圖／氣象署）