學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

▲日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」。（示意圖／取自海上自衛隊官網）



記者張靖榕／綜合報導

日本媒體報導，在執政黨自由民主黨取得眾議院多數席次後，首相高市早苗正著手推動「解禁武器出口限制」，研擬放寬飛彈、戰車等防衛裝備出口規範。學者指出，此一政策轉向對中日關係衝擊最為直接，對台灣而言既可能帶來安全紅利，也潛藏風險；另有專家認為，未來日方是否開放「水下設備」相關技術交流，將成為觀察重點。

武器解禁間接強化第一島鏈防禦韌性

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤表示，日本若推動武器出口全面解禁，對中日關係的衝擊最為顯著；雖然解禁不必然代表直接軍援台灣，但日本可透過對美國及東南亞國家輸出裝備與技術支援，間接強化第一島鏈整體防禦韌性，並與防衛費提升及反擊能力建構形成連動，向北京傳遞日本可能參與區域衝突的訊號。

對台灣是安全紅利與風險擴張

李其澤直言，對台灣而言，此舉既是安全紅利亦是風險擴張；若東亞缺乏有效外交調和機制，軍備強化可能從「威懾保險」轉為「衝突觸媒」，這正是日本進入「裝備外交」時代後所面臨的深層戰略博弈。

美日軍售政策捆綁

淡江大學戰略研究所副教授林穎祐則分析，日本開放軍武出口在很大程度上仍受美方主導；除了有助於日本財政，也與美國對外軍售產能不足有關，部分必要武器可能透過友美國家轉供其他盟友。他舉例指出，東南亞國家菲律賓可能向日本採購軍用船隻，藉此提升海上戰力，未來在南海與中國發生摩擦的可能性亦隨之增加。

至於對台灣的實質影響，林穎祐認為，關鍵在於日本解禁範圍與深度；目前台灣軍購主要來源仍為美國，向日本採購大型武器的機率不高，但若未來有機會在「水下技術」領域展開交流，例如艦艇製造能力或相關系統技術，將是值得持續觀察的重要方向。