消防員1天出勤28件累癱：我們還努力扛著　釣出賴清德致敬

記者葉國吏／綜合報導

農曆團圓時刻，第一線消防員24小時出勤28件，26趟救護、2起火警幾乎無法喘息；有消防員發文釣出總統賴清德致敬。

一名消防員在社群平台吐露真實勤務量，短短1天內出勤高達28件案件，其中包括26趟救護、2起火警，幾乎沒有休息空檔。他無奈寫下：「救護車回不來，但是至少要吃飽」，一句話道盡第一線辛勞。

春節少意外 就是給消防最大幫助

這名消防員也向民眾喊話，希望大家好好在家團圓，「吃飯、打牌、看電視都好」，盡量減少不必要外出與風險行為，「沒事不要亂跑」，降低意外發生機率，就是對第一線最實際的支持。

貼文曝光後引發大量網友留言致敬，「真的辛苦了」、「謝謝你們守護大家」、「你們是過年最不能休息的人」，不少人直言，看到這樣的勤務量才知道年節平安背後的代價。

賴清德留言打氣 籲注意交通與用火安全

總統賴清德也親自在社群平台留言，向春節期間堅守崗位的消防與救護人員致敬，感謝他們守護國人生命與財產安全，也特別感謝家屬的支持與體諒。

賴清德同時提醒，年節外出走春、返鄉旅遊務必注意交通安全，居家也要留意用火、用電，「多一分小心，就是對第一線最直接的支持。」他並祝福所有值勤人員新年平安順心。團圓背後，有人替大家負重前行，這份守護，更顯得彌足珍貴。