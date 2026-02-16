　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭生母遺棄！日本小獼猴「緊抱布偶」不放　日網淚崩應援

▲▼出生僅6個月的小日本獼猴Punch（パンチ）。（圖／翻攝自X／市川市動植物園）

▲出生僅6個月的小日本獼猴Punch（パンチ）。（圖／翻攝自X／市川市動植物園）

記者張方瑀／綜合報導

日本千葉縣市川市動植物園最近出現一幕令人鼻酸又療癒的畫面，一隻出生僅6個月的小日本獼猴Punch（パンチ），無論走到哪都緊緊抓著一隻紅毛猩猩布偶。這段畫面在社群媒體X曝光後，引發超過3.7萬次轉推與應援，園方也隨之揭開Punch背後令人心碎的身世。

母猴初產棄養　保育員「人工哺育」拉拔大

綜合日媒報導，Punch出生於2025年7月26日，出生時體重僅有500公克。當時正值盛夏，Punch的母親是第一次生產，疑似因為分娩過程體力透支、精疲力竭，產後完全沒有出現育兒行為。

負責照顧Punch的24歲保育員鹿野紘佑表示，初次生產的負擔可能影響了母猴的意願。雖然猴群中偶爾會出現其他母猴代為照顧的情況，但觀察首日並未發現任何跡象，為了保住Punch的性命，園方決定將牠帶離群體，由鹿野先生與34歲的宮腰峻平展開人工哺育。

「紅毛猩猩」成替身媽媽　布偶長毛給予安全感

為了讓Punch未來能順利回歸猴群，保育員在照顧期間刻意讓牠待在能聽見同類叫聲、聞到氣味的地方。然而，初生小猴本該攀附在母猴體毛上獲取安全感並鍛鍊肌力，失去母親的Punch卻無處可躲。

保育員嘗試過捲筒毛巾與各種動物布偶，最後發現Punch對「紅毛猩猩布偶」情有獨鍾。鹿野先生解釋，可能是因為布偶的長毛易於抓握，且外型與猴子相似。每當深夜保育員離開後，Punch就會縮在布偶懷裡取暖入睡，這隻布偶儼然成了牠的「代理母親」。

回歸猴群遭威嚇　「＃加油Punch」應援標籤熱搜

今年1月19日，Punch正式回到猴山生活。起初，牠因為不適應而遭到其他猴子警戒甚至威嚇，嚇得牠只能死命抱著布偶不放。這一幕被入園遊客拍下上傳，意外在網路炸開，園方也順勢發起「＃加油Punch（＃がんばれパンチ）」的標籤。

根據社群分析工具顯示，相關標籤的互動量在短時間內突破3.7萬件，不少網友留言感嘆「看到Punch努力的樣子快哭了」、「每天看這個標籤已經變成日課」、「心靈被淨化了」。市川市動植物園課長安永崇也驚訝表示，受到社群話題影響，入園遊客數明顯比往年增加許多。

體重翻倍成長　「鋼鐵心態」逐漸融入群體

目前Punch的體重已成長至2公斤。雖然仍需保育員協助餵食，且時常出現獨自待在角落或黏著保育員的情況，但進步顯而易見。另一名保育員宮腰先生欣慰地說，Punch現在會主動去尋找其他猴子互動。

鹿野先生也笑稱，Punch的心態非常強大，就算被長輩猴子教訓，也能立刻恢復活力。14日更有大批遊客湧入猴山，只為親眼見證這隻「布偶小猴」。一名來自船橋市的男上班族表示，雖然小胖現在還放不下布偶，但看到牠努力適應群體的樣子，真的很想一直守護下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」
陳映竹冬奧完賽　跨界滑冰3年圓夢寫台灣新紀錄
除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光
二寶媽剛生完「哺乳期偷吃小王」　綠帽尪看鹹濕對話崩潰
「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二
道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪
紅包能包1000元嗎？　民俗專家解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

遭生母遺棄！日本小獼猴「緊抱布偶」不放　日網淚崩應援

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」！　疑靖國神社活動惹議

道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

遭生母遺棄！日本小獼猴「緊抱布偶」不放　日網淚崩應援

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

春節出遊「別太相信輔助駕駛」！多起事故證明：它不能代替你開車

感冒2個月好不了...男歌手忍痛推跨年演出！　「竟成救命關鍵」超玄

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

年菜反覆加熱最危險　醫憂春節腸胃炎恐暴增3成

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

長途行車前做好「5油3水」檢查　國道輪胎脫落最重罰6千元

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

國際熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

小當家被畫死！最新「粒子復活」網傻眼

不給薯條！美18歲男「掏槍轟頭」友斷氣

研究揭「2睡眠習慣」多活4年　早逝風險降31%

前特勤局探員：這樣走路易被歹徒盯上

91歲再當爸！　娶39歲妻迎第7胎

道頓堀1死！嫌騷擾正妹遭制止　拔刀砍3人

天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢

陸客少了　港人卻瘋飛日本暴增4成

業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

更多熱門

相關新聞

日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院改選中取得超過2／3席次後，隨即著手推動國安政策鬆綁。日媒15日引述消息人士報導，高市政府已加速研議放寬武器出口限制，最快今年春季完成相關修法，並依「武器殺傷力」分級審查機制，高殺傷力武器將交由國家安全保障會議決定是否准許出口。

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

關鍵字：

獼猴動物園日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面