遭生母遺棄！日本小獼猴「緊抱布偶」不放　日網淚崩應援

▲出生僅6個月的小日本獼猴Punch（パンチ）。（圖／翻攝自X／市川市動植物園）



記者張方瑀／綜合報導

日本千葉縣市川市動植物園最近出現一幕令人鼻酸又療癒的畫面，一隻出生僅6個月的小日本獼猴Punch（パンチ），無論走到哪都緊緊抓著一隻紅毛猩猩布偶。這段畫面在社群媒體X曝光後，引發超過3.7萬次轉推與應援，園方也隨之揭開Punch背後令人心碎的身世。

母猴初產棄養 保育員「人工哺育」拉拔大

綜合日媒報導，Punch出生於2025年7月26日，出生時體重僅有500公克。當時正值盛夏，Punch的母親是第一次生產，疑似因為分娩過程體力透支、精疲力竭，產後完全沒有出現育兒行為。

負責照顧Punch的24歲保育員鹿野紘佑表示，初次生產的負擔可能影響了母猴的意願。雖然猴群中偶爾會出現其他母猴代為照顧的情況，但觀察首日並未發現任何跡象，為了保住Punch的性命，園方決定將牠帶離群體，由鹿野先生與34歲的宮腰峻平展開人工哺育。

「紅毛猩猩」成替身媽媽 布偶長毛給予安全感

為了讓Punch未來能順利回歸猴群，保育員在照顧期間刻意讓牠待在能聽見同類叫聲、聞到氣味的地方。然而，初生小猴本該攀附在母猴體毛上獲取安全感並鍛鍊肌力，失去母親的Punch卻無處可躲。

保育員嘗試過捲筒毛巾與各種動物布偶，最後發現Punch對「紅毛猩猩布偶」情有獨鍾。鹿野先生解釋，可能是因為布偶的長毛易於抓握，且外型與猴子相似。每當深夜保育員離開後，Punch就會縮在布偶懷裡取暖入睡，這隻布偶儼然成了牠的「代理母親」。

回歸猴群遭威嚇 「＃加油Punch」應援標籤熱搜

今年1月19日，Punch正式回到猴山生活。起初，牠因為不適應而遭到其他猴子警戒甚至威嚇，嚇得牠只能死命抱著布偶不放。這一幕被入園遊客拍下上傳，意外在網路炸開，園方也順勢發起「＃加油Punch（＃がんばれパンチ）」的標籤。

根據社群分析工具顯示，相關標籤的互動量在短時間內突破3.7萬件，不少網友留言感嘆「看到Punch努力的樣子快哭了」、「每天看這個標籤已經變成日課」、「心靈被淨化了」。市川市動植物園課長安永崇也驚訝表示，受到社群話題影響，入園遊客數明顯比往年增加許多。

體重翻倍成長 「鋼鐵心態」逐漸融入群體

目前Punch的體重已成長至2公斤。雖然仍需保育員協助餵食，且時常出現獨自待在角落或黏著保育員的情況，但進步顯而易見。另一名保育員宮腰先生欣慰地說，Punch現在會主動去尋找其他猴子互動。

鹿野先生也笑稱，Punch的心態非常強大，就算被長輩猴子教訓，也能立刻恢復活力。14日更有大批遊客湧入猴山，只為親眼見證這隻「布偶小猴」。一名來自船橋市的男上班族表示，雖然小胖現在還放不下布偶，但看到牠努力適應群體的樣子，真的很想一直守護下去。