信義區「國小操場」掃射空氣槍！　45歲男代價曝光



記者葉國吏／綜合報導

北市信義區11月時一名45歲男子持2把空氣槍朝國小操場試射，引發恐慌，法院依社維法裁罰2萬元，並沒收槍枝與相關裝備。

▲11月間男子在信義區國小試空氣槍被裁罰2萬元。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

台北市信義區某國小去年發生驚魂一幕。45歲鄭姓男子手持兩把外型酷似真槍的空氣槍，對著校園操場方向射擊，畫面被民眾拍下後上傳社群，引發家長議論。儘管當下校園內沒有師生在場，仍讓不少人心驚膽跳。

根據裁定內容，事發於2025年11月1日下午2時21分左右，鄭男攜帶空氣長槍與空氣手槍，在校園草叢與操場交界處試射。影片曝光於臉書社團「信義區三兩事」後，校方立即通報市府教育局，並由保全加強巡查。

▲他約朋友爬山太早到，拿長短空氣槍朝福德國小操場開槍打可樂瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

辯稱無人空曠才測試 法院認定仍違法

警方循線查獲鄭男，他供稱原本打算與同事去爬山，想在山區試射，但停車後見校園附近空曠無人，地上還有兩個空瓶，確認周邊沒有人，才拿槍測試準度，自認沒有危險性。

不過，警方指出，該兩把空氣槍外觀與真槍幾乎難以分辨，一般民眾無從判斷真偽，足以讓人感到生命、身體受威脅。更何況地點就在校園範圍內，客觀上已影響公共秩序與社會安寧。

依社維法開罰 裝備全數沒收

案件依《社會秩序維護法》移送法院審理。法官認為，鄭男無正當理由攜帶具有殺傷力器械，且在校園內射擊，行為不當，裁定處以2萬元罰鍰。此外，扣案的空氣長槍、空氣手槍、彈匣、瓦斯氣瓶、BB彈、槍套腰帶及裝備袋等物品，全數宣告沒收。