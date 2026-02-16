美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

▲美國中東事務特使魏科夫與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗與美國重啟核談判進程，本周稍晚將在瑞士日內瓦舉行第二輪會談。伊朗外交部表示，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已率團啟程前往瑞士，準備在阿曼斡旋下與美方代表展開進一步磋商；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則強調，任何協議都必須摧毀伊朗核基礎設施，而不僅是暫停濃縮活動。

美伊17日展開核談判

法新社報導，伊朗外交部發表聲明指出，阿拉奇於星期日深夜率外交與技術代表團離開德黑蘭前往日內瓦，將進行第二輪核談判並展開多項外交會晤；聲明並表示，伊朗與美國預計於17日在阿曼調解與協助下進行核談判。伊方透露，阿拉奇此行也將與瑞士及阿曼外長，以及國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）等官員會面。

雙方會談背景緊繃。以色列去年6月對伊朗發動空襲，引發為期12天衝突，使德黑蘭與華府協商一度破局；雙方於本月6日在阿曼首都馬斯開特重啟間接談判。外界關注伊朗逾400公斤、純度達60％的濃縮鈾庫存去向不明，核查人員上次見到這批庫存是在去年6月。

伊朗：若美方解除經濟制裁 德黑蘭擬在鈾庫存上讓步

納坦雅胡15日表示，他上周已告訴美國總統川普，任何美伊協議都必須包含摧毀伊朗核基礎設施的條款，而非僅僅停止濃縮程序。另一方面，伊朗副外長接受BBC訪問時指出，若美方願意解除重創伊朗經濟的制裁，德黑蘭將考慮在鈾庫存問題上作出讓步。

在伊朗上月對反政府示威進行致命鎮壓後，華府曾揚言不排除軍事選項；隨著新一輪談判展開，美國已在區域部署1個航空母艦戰鬥群。阿拉奇6日曾在馬斯開特與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行間接會談。

伊朗半官方法斯通訊社報導，負責經濟事務的副外長甘巴里（Hamid Ghanbari）表示，德黑蘭希望達成能為雙方帶來經濟利益的協議，特別是在航空、礦業以及石油與天然氣領域；他說，「為使協議可行，讓美國也能在具有強勁且快速經濟回報潛力的領域獲益，這至關重要。」