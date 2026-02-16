　
社會 社會焦點 保障人權

運將過年被開單　嗆女警「開三小」無罪！又罵這2字判罰8千

▲台南市警二分局執行取締酒後駕車專案勤務，並同步查核是否有居家檢疫隔離者在外趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲北市沈姓女警執行勤務時，突遭陌生運將搖下車窗大罵。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

北市一名王姓貨車司機去年春節期間違規停車，因違規停車遭開單心生不滿，初一在路上遇到另名無辜女警，竟開車2度繞行，對女警大罵「破麻」、「開三小」、「過年開什麼單」。台北地院審理後，認定「破麻」是性別羞辱，且被不特定或多數人聽見，近日依公然侮辱判罰8000元，得易服勞役8日，仍可上訴。

違停遭開罰心生不滿　路過搖窗辱罵無辜女警

根據判決書，王男去年1月29日下午，準備開走停在信義區路邊的小貨車，赫見車窗夾有違規停車舉發單，對警方心生不滿，後來開車行經吳興街時，看到沈姓女警在路邊處理車禍事故，故意開車經過並搖下車窗大罵：「過年開什麼單？開三小？」、「破麻」、「警察吃飽太閒」。

沈姓女警覺得莫名其妙，依照密錄器等事證提告。王男到案後辯稱不知道自己說了些什麼，但現場民眾指證歷歷，檢察官認為王男趁女警執行職務、來不及制止之際，刻意開車路過，然後再次折返，2度當街辱罵員警，事後還睜眼說瞎話，建請法院從重量刑。

法院認定「破麻」是性別羞辱　其餘辱罵屬情緒用語

法官審理後認為，「破麻」屬於性別羞辱，即婊子、妓女之意，依一般社會通念顯屬貶抑性的粗鄙低劣言詞，冒犯及影響程度非輕，已逾一般人可合理忍受範圍，無言論自由應維護的利益存在，考量王男未與女警和解或賠償，一審依公然侮辱罪判罰8000元罰金，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

至於檢方認定王男另涉侮辱公務員、妨害公務罪嫌部分，法官認為「過年開什麼單」、「開三小」、「警察吃飽太閒」應屬情緒用語，並非針對女警的種族、性別、性傾向、身心障礙等結構性弱勢者身份進行羞辱，難認冒犯及影響程度逾越一般人可合理忍受範圍，加上當時兩人相隔一定距離，王男也未停留，難認有干擾員警處理公務情事，因此諭知無罪。

02/13 全台詐欺最新數據

運將過年被開單　嗆女警「開三小」無罪！又罵這2字判罰8千

