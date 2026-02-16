除夕貼春聯！七大禁忌一次看　4個字不要用

▲命理專家楊登嵙提醒貼春聯七禁忌。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是除夕，不少人會在今天貼春聯。命理專家楊登嵙在《旺好運》專欄提醒，除夕清晨6點至中午12點是最佳張貼時段，並整理出「7大禁忌」，從上下聯順序到字義挑選都不可馬虎，否則恐影響整年勢。

貼春聯最旺時段曝光 七大禁忌一次看

楊登嵙指出，大掃除務必在除夕前完成，掃完才能貼春聯象徵「除舊布新」。貼春聯最佳時間為除夕早上6點至中午12點，此時陽氣最盛，有助迎福納財。而且要把舊春聯撕下並撕破，不可直接覆蓋張貼，以免舊氣未除，影響新年氣場。

命理專家楊登嵙也提醒貼春聯七禁忌：

1.上下聯勿貼錯：由室內往外看，左為上聯、右為下聯。上聯尾字為仄聲（第三、四聲或短促音），下聯為平聲（第一、二聲）。

2.大門口不單貼「春」：民俗認為古代特定場所才貼單一「春」字，住家宜改貼「福」或吉祥語。

3.大門不可倒貼福財：倒貼僅適用於室內或器物，如水缸、酒缸；大門倒貼恐有「福倒光、財流失」之意。

4.門口宜貼單數：單數為陽數，象徵吉祥。

5.舊聯須撕除：象徵辭舊迎新。

6.避免不吉字眼：如「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字及其同音字皆應避開。

7.喪事未滿一年不貼：以示哀思，避免喜喪相沖。