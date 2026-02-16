日加速推動武器出口解禁　最快春季完成修法

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院改選中取得超過2／3席次後，隨即著手推動國安政策鬆綁。日媒15日引述消息人士報導，高市政府已加速研議放寬武器出口限制，最快今年春季完成相關修法，並依「武器殺傷力」分級審查機制，高殺傷力武器將交由國家安全保障會議決定是否准許出口。

日本最快今春修訂擴大防衛裝備輸出

《讀賣新聞》報導，日本政府此舉一方面意在強化防衛產業競爭力，另一方面也希望透過更嚴謹審查程序，降低助長國際衝突的風險，藉此爭取國內社會支持。現行《防衛裝備移轉三原則》運用指南，僅允許出口「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」5類裝備，日本政府認為此範圍過於限縮，不利於擴大防衛裝備輸出，因此計畫最快於今春修訂；自民黨預計3月彙整建議案提交政府。

根據自民黨去年12月整理的檢討草案，已將研議解禁《自衛隊法》所定義的「武器」出口列為重點課題。所謂「武器」係指以殺傷人員或破壞物體為目的之裝備，包括戰車、護衛艦、飛彈等高殺傷力兵器。若取消現行5類型限制，上述裝備將納入出口對象。

依武器用途、殺傷能力分類審查

不過，《讀賣新聞》也指出，若出口範圍全面鬆綁，恐使日本捲入海外紛爭，因此政府同步研擬制衡措施。修訂方案擬依用途與殺傷能力分類審查，高殺傷力裝備如飛彈與戰車，須由閣員進行政治判斷，並交由國家安全保障會議作出最終決定。對於戰鬥機與極音速滑翔武器（HGV）等更先進武器，政府還在研議進一步強化審查機制，未來除須國安會決議外，可能還需附加「閣議決定」條件。

至於防彈背心或監視雷達等殺傷力較低裝備，則擬由政府事務層級協議決定是否出口。出口對象方面，原則上僅限與日本締結《防衛裝備品‧技術移轉協定》的國家，並要求相關國家使用裝備時，必須符合《聯合國憲章》維護和平與安全原則。目前，日本已與美國、英國、印度等十多個國家簽署相關協定。