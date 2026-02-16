除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

▲台灣海峽北部有低雲或霧（左），最新歐洲模式模擬，下周三東北季風南下，迎風面轉有雨降溫（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，除夕（16日）下午起，北部及東半部轉局部短暫雨，初一、初二北台灣偏涼微冷，初二北部降雨漸歇，初三氣溫回升，初四僅東半部偶有局部短暫降雨，之後各地晴朗穩定，但要注意日夜溫差大，直到下周三（25日）才又有一波東北季風。

除夕午後變天 北台灣轉濕涼

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今除夕（16日）下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉濕涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。

今日各地區氣溫如下：

北部26度降至14度

中部15至30度

南部15至32度

東部15至30度

最新模式模擬顯示，初一、二（17、18日）東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二白天起水氣漸減、北部降雨漸歇、轉多雲時晴。

初四起晴朗穩定 西半部金馬清晨易起霧

最新模式模擬顯示，初三（19日）季風減弱、氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；初四（20日）至下周二（24日）台灣附近轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適、逐日回暖至微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差大。

不過，吳德榮提醒，初四（20日）起，西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。

最新模式模擬顯示，下周三（25日）才有下一波東北季風南下，迎風面轉有雨降溫。美國（GFS）模擬則調整在下周二（24日）。由於各國模式都還會繼續調整，應持續觀察。

▼氣象署預報，春節連假天氣一次看；點圖可放大。（圖／氣象署）