蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

▲「發糕」年節中不管是供神或是甜點都少不了。

記者葉國吏／綜合報導

農曆年蒸年糕、發糕討吉利，卻流傳3個字禁忌，引發網友熱議，不少人直呼從小被叮嚀，還有網友根據過往經驗說「真的很邪門」。

過年將近，家家戶戶開始動手蒸年糕、發糕，象徵「年年高升」、「發財發達」。不過近日有網友在Threads分享，家中阿嬤提醒，蒸糕時千萬別脫口問出「何時好？」這3個字，否則可能觸霉頭。貼文一出，立刻勾起一票人童年記憶。

原PO透露，阿嬤再三交代，蒸糕過程不要多嘴，更不能問熟了沒，彷彿成了不成文規定。留言區瞬間變成「禁忌交流大會」，不少人直說「是真的」、「蓋子一蓋就不能靠近」、「問了真的會被罵」。

長輩叮嚀別多話 網友：真的很邪門

有網友回憶，小時候只要好奇多問一句，就會被趕出廚房；也有人分享家中長輩連蘿蔔糕都不能亂問，甚至還聽過貼符在電鍋上的說法。大家異口同聲形容，「蒸發糕時氣氛都很嚴肅」、「「以前蒸年糕不能亂講話，不然甜粿會失敗」、「發糕超邪門 做的時候不能亂講話」，

雖然聽來帶點迷信色彩，但不少人認為，這或許是長輩希望孩子別在廚房嬉鬧，避免影響火候與蒸氣穩定。久而久之，就成了年節廚房的默契。