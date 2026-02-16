　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

▲「發糕」表面，就像開花一般的漂亮裂痕，象徵「發財高升」，是年貨三寶之一，年節中不管是供神或是甜點都少不了。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「發糕」年節中不管是供神或是甜點都少不了。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

農曆年蒸年糕、發糕討吉利，卻流傳3個字禁忌，引發網友熱議，不少人直呼從小被叮嚀，還有網友根據過往經驗說「真的很邪門」。

過年將近，家家戶戶開始動手蒸年糕、發糕，象徵「年年高升」、「發財發達」。不過近日有網友在Threads分享，家中阿嬤提醒，蒸糕時千萬別脫口問出「何時好？」這3個字，否則可能觸霉頭。貼文一出，立刻勾起一票人童年記憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，阿嬤再三交代，蒸糕過程不要多嘴，更不能問熟了沒，彷彿成了不成文規定。留言區瞬間變成「禁忌交流大會」，不少人直說「是真的」、「蓋子一蓋就不能靠近」、「問了真的會被罵」。

長輩叮嚀別多話　網友：真的很邪門
有網友回憶，小時候只要好奇多問一句，就會被趕出廚房；也有人分享家中長輩連蘿蔔糕都不能亂問，甚至還聽過貼符在電鍋上的說法。大家異口同聲形容，「蒸發糕時氣氛都很嚴肅」、「「以前蒸年糕不能亂講話，不然甜粿會失敗」、「發糕超邪門 做的時候不能亂講話」，

雖然聽來帶點迷信色彩，但不少人認為，這或許是長輩希望孩子別在廚房嬉鬧，避免影響火候與蒸氣穩定。久而久之，就成了年節廚房的默契。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」
陳映竹冬奧完賽　跨界滑冰3年圓夢寫台灣新紀錄
除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光
二寶媽剛生完「哺乳期偷吃小王」　綠帽尪看鹹濕對話崩潰
「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二
道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪
紅包能包1000元嗎？　民俗專家解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

消防員1天出勤28件累癱：我們還努力扛著　釣出賴清德致敬

除夕貼春聯！七大禁忌一次看　4個字不要用

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

除夕國道交通量「估與平日相同」　國5南下可能連塞5小時

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

消防員1天出勤28件累癱：我們還努力扛著　釣出賴清德致敬

除夕貼春聯！七大禁忌一次看　4個字不要用

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

除夕國道交通量「估與平日相同」　國5南下可能連塞5小時

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

春節出遊「別太相信輔助駕駛」！多起事故證明：它不能代替你開車

感冒2個月好不了...男歌手忍痛推跨年演出！　「竟成救命關鍵」超玄

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

年菜反覆加熱最危險　醫憂春節腸胃炎恐暴增3成

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

長途行車前做好「5油3水」檢查　國道輪胎脫落最重罰6千元

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

【視線跟緊緊】萌娃見垃圾車不斷揮手！工作人員熱情回應：掰掰

生活熱門新聞

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

12星座「過年強運預測」一次看

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

更多熱門

相關新聞

心理師分享過年三招心理除舊佈新

心理師分享過年三招心理除舊佈新

農曆春節到，對多數人而言是團圓與休息的時刻，但部分民眾卻感受到明顯的心理壓力，甚至出現焦慮、疲憊與逃避感；衛福部南投醫院表示，年節期間的人際互動、家務負擔與作息改變，常成為情緒耗損的重要來源，提醒民眾正視心理健康，適時進行「心理除舊佈新」。

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

陳華邀母「麻將抽紅包」開獎大失血

陳華邀母「麻將抽紅包」開獎大失血

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

關鍵字：

過年

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面