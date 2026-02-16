　
賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

▲台北101董事長賈永婕導展示最新發行悠遊卡101觀景台套票。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台北101董事長賈永婕坦言曾誤解鄭南榕，為過去認知公開致歉，引發網友共鳴，直言自由民主得來不易，也感謝前輩以生命守護台灣。

台北101董事長賈永婕15日在Threads發文，回顧自己對民主前輩的過往印象，語氣滿是懊悔。她驚呼「1989年我都國三了」，卻仍長期誤以為鄭南榕是激進縱火者，直到重新了解歷史脈絡，才發現自己深受當年氛圍影響。

她在文中坦承「真心覺得慚愧」，反問自己當時為何如此天真，並向前輩表達敬意，強調會珍惜並守護得來不易的自由。這番自省文字一出，立刻引發大量分享與留言。

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴 -賈永婕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈永婕 。（圖／記者黃克翔攝）

勇於面對過去　網友肯定少見
不少網友留言力挺，直言願意公開認錯的公眾人物並不多見，稱讚她的坦率與勇氣。也有人指出，當年威權體制下的宣傳影響深遠，讓許多人對歷史產生錯誤印象，並非個人單一責任。

還有網友提到，1989年外界焦點多集中在中國的六四事件，卻忽略台灣本土也有人為言論自由付出生命代價。這段留言再度勾起許多人對歷史的反思。

另外網友分享鄭南榕女兒鄭竹梅年僅9歲時寫下的詩作〈生菜沙拉醬〉與〈爸爸像太陽〉。詩中以童稚語氣寫下「酸酸的是因為看不見爸爸，甜甜的是因為有一個偉大的爸爸」，情感真摯，讓不少人看了紅了眼眶。

相關新聞

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的跨界危機

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的跨界危機

近日，台北 101 董事長賈永婕因評論「林宅血案」引發的連環公關風波，在網路輿論與政治圈掀起熱議。許多支持者認為這是「真誠」的展現，而批評者則視之為「專業失能」。

人氣高漲被盯上！　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

人氣高漲被盯上！　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動

汪潔民痛批賈永婕「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

汪潔民痛批賈永婕「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

