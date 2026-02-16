業界揭「台積電追加千億投資」線索：一定會加重

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台美貿易協定建立在台灣企業自主赴美投資2500億美元的基礎上，但投資承諾細節尚不明朗，市場因此傳出台積電可能需再加碼1000億美元補足缺口。儘管相關傳言未獲台積電證實，產業界人士透露，從台積電今年初在亞利桑那州購得第二塊土地的動作來看，「台積電一定會加重美國投資比重，但不會約定投資期限。」

台積電擴大赴美投資 還有多項變數

《金融時報》報導，台積電原規畫在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心。董事長暨總裁魏哲家去年10月於法說會表示，將在亞利桑那州既有廠區附近取得2塊大面積土地支援擴張計畫；今年1月，台積電公告已向亞利桑那州政府取得土地，總金額1.97億美元。

產業人士指出，新購土地足以容納後續4座晶圓廠及1座封裝廠。由於輝達、AMD等美系客戶對先進晶圓需求龐大，即便在美國蓋到6座廠，仍未必足以完全支應。

不過，台積電擴大赴美投資仍有多項變數。產業界人士表示，供應鏈赴美設廠是否獲得美國政府足夠支援，以及南京廠「經驗證後最終用途」（VEU）豁免資格能否持續取得授權，都是關鍵因素。同時也需評估當地市場與客戶情況，整體投資才可能逐步推進。

台積電為何需要亞利桑那州大量土地？

至於為何亞利桑那州需大量土地，業界說明，3奈米以下先進製程必須使用EUV（極紫外光微影設備），設備體積龐大且無法設置於樓層之上，因此廠區需大面積平面展開。考量台灣既有廠區幾近滿載，若美國在土地、水電等條件上提供支持，擴充當地產能對台積電而言具戰略意義。

報導並指出，台美於13日正式簽署「台美對等貿易協定」，雖將台灣輸美商品關稅水準與其他主要貿易夥伴對齊，但關鍵晶片議題未寫入正式條文，傳出將以企業投資換取配額豁免機制處理，完整細節可能待4月川習會後才揭曉。

台積電恐獨立扛下填補1000億美元投資承諾缺口

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，台積電先前承諾的1000億美元投資已計入2500億美元總額之中，其中供應鏈相關投資約300億美元，其他台廠如鴻海在美擴產AI伺服器的投資預估不超過200億美元，剩餘約1000億美元缺口外界認為僅台積電有能力填補。

盧特尼克上月更稱，目標是在川普任內將台灣整體晶片供應鏈與生產的40％帶到美國；行政院副院長鄭麗君已多次解釋並強調，「不可能實現」。