除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

▲舊衣回收箱，示意圖非本文事發地。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

歲末大掃除不少人清衣櫃做公益，新北市環保局提醒4類衣物不得丟舊衣回收箱，違者最高罰6000元，包包與寢具等也不在回收範圍內。

年底家家戶戶忙著整理環境，不少人把久未穿的衣服打包，想投入回收箱做愛心。不過，新北市政府環境保護局提醒，舊衣回收其實有明確規定，並非所有布料都能一股腦丟進去，分類錯誤恐怕吃上罰單。

環保局透過臉書粉專「新北i環保」說明，有4類衣物必須直接當一般垃圾處理，包括內衣褲、泳衣、睡衣，以及已經破損或明顯髒污的衣物。只要屬於貼身私密衣著，或失去再利用價值，都要裝進專用垃圾袋，由垃圾車清運，不能投入回收箱。

▲舊衣回收箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

貼身衣物與髒破衣須丟垃圾 包包也不算舊衣

另外，許多人誤以為包包、皮件屬於舊衣類，其實這類配件並未納入回收項目。環保局指出，不論狀況好壞，包包都應循一般垃圾管道處理；若仍可使用，可考慮轉售或捐贈，避免造成回收端困擾。

至於真正能回收的舊衣，必須乾淨、完整且仍具使用功能。民眾應先清洗整理，再投入環保局核准設置的回收箱，或交由清潔隊資源回收車。相關合法設置地點，也可上官方資源回收資訊網查詢。

▲舊衣回收箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

寢具鞋帽不在範圍 違規恐挨罰

值得注意的是，棉被、枕頭、床單、帽子、鞋襪、窗簾、毛巾、地毯等物品，同樣不屬於舊衣回收範圍。這些物品若誤丟，不僅增加分類負擔，也可能被視為違規。

環保局提醒，依《廢棄物清理法》規定，將不可回收衣物投入回收箱，可處1200元至6000元罰鍰。歲末整理衣物，記得先確認分類原則，讓愛心真正送到需要的人手中，也避免荷包失血。