　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

▲▼2026年台彩春節刮刮樂,500元款100%中獎率金馬獎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2026年台彩春節刮刮樂，500元款100%中獎率金馬獎。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

AI選號刮刮樂真的容易中？台彩實測ChatGPT與Gemini各挑新春彩券PK，結果一起來看看。

隨著農曆春節逼近，網路掀起「問AI挑刮刮樂比較容易中」的討論。台灣彩券公司乾脆親自下場實測，找來兩大AI平台ChatGPT與Gemini對決，看誰比較有財神運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首回合選定每張2000元的「2000萬超級紅包」應戰，一本共19張，頭獎高達2000萬元。台彩分別依兩套AI建議購買指定尾號，ChatGPT挑中尾號1號，Gemini建議尾號13號。

▲▼2026年台彩春節刮刮樂,2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

首戰Gemini小勝　高額刮刮樂各有斬獲
實際刮開後，ChatGPT那張中了1000元，Gemini則刮出2000元，第一回合由Gemini略勝一籌。雖然距離頭獎還很遠，但兩張都有進帳，也算開出好彩頭。

第二回合改選每張200元的「金馬報喜」，主打Q版生肖設計，最高獎金10萬元，共有550個高額獎項，中獎率達50%，平均兩張就有一張會中。這次ChatGPT建議尾號24號，Gemini選16號。

▲▼2026年台彩春節刮刮樂1000元的1200萬大吉利。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2026年台彩春節刮刮樂1000元的1200萬大吉利。（圖／記者呂佳賢攝）

第二回合ChatGPT扳回　台彩強調隨機為主
刮開結果，ChatGPT抱走300元，Gemini拿下200元，雙雙回本還有小賺，這局由ChatGPT追回一城。兩回合總結下來，雙方戰成平手，沒有誰明顯壓倒性勝出。

台彩表示，這次測試純屬趣味，AI給出的號碼其實都是隨機運算結果，能不能中獎終究看運氣，談不上「自帶財氣」。至於要不要問問AI試手氣，就當多一個話題，別把希望全壓在演算法上，理性參與才是王道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

除夕午後轉濕涼！放晴時間點曝　下周又有東北季風

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

除夕國道交通量「估與平日相同」　國5南下可能連塞5小時

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

男友全年無休！女友「主動騎上去了」下一幕傻眼　網讚爆：太純愛

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答　竟是「大吉數字」

12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

除夕午後轉濕涼！放晴時間點曝　下周又有東北季風

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

除夕國道交通量「估與平日相同」　國5南下可能連塞5小時

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

男友全年無休！女友「主動騎上去了」下一幕傻眼　網讚爆：太純愛

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答　竟是「大吉數字」

12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

白髮、皺紋也沒差！63歲賴佩霞：我喜歡我的年紀　睡前滑手機也能靜心

除夕午後轉濕涼！放晴時間點曝　下周又有東北季風

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

除夕國道交通量「估與平日相同」　國5南下可能連塞5小時

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

Google高速互連架構帶動　預估2026年800G以上光收發模組占比將破60%

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

生活熱門新聞

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

12星座「過年強運預測」一次看

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

霸氣情人TOP3星座　為愛花錢不手軟

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

更多熱門

相關新聞

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

春節期間不少民眾習慣到彩券行購買刮刮樂試手氣。台灣彩券公司表示，今年春節共推出15款刮刮樂商品，百萬元以上獎項多達1479個，總獎金突破399億元。有專家分析，CP值最高的不是中獎率100%的「金馬獎」，而是500元的「哈啾咪」。

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

收編小黑貓後「刮中百萬」！　台中男才3張就刮出大獎

收編小黑貓後「刮中百萬」！　台中男才3張就刮出大獎

2026刮刮樂攻略！一次看哪張、哪縣市最容易中

2026刮刮樂攻略！一次看哪張、哪縣市最容易中

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

關鍵字：

刮刮樂

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

旗袍女神李多慧

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面