「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

▲2026年台彩春節刮刮樂，500元款100%中獎率金馬獎。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導

AI選號刮刮樂真的容易中？台彩實測ChatGPT與Gemini各挑新春彩券PK，結果一起來看看。

隨著農曆春節逼近，網路掀起「問AI挑刮刮樂比較容易中」的討論。台灣彩券公司乾脆親自下場實測，找來兩大AI平台ChatGPT與Gemini對決，看誰比較有財神運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首回合選定每張2000元的「2000萬超級紅包」應戰，一本共19張，頭獎高達2000萬元。台彩分別依兩套AI建議購買指定尾號，ChatGPT挑中尾號1號，Gemini建議尾號13號。

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

首戰Gemini小勝 高額刮刮樂各有斬獲

實際刮開後，ChatGPT那張中了1000元，Gemini則刮出2000元，第一回合由Gemini略勝一籌。雖然距離頭獎還很遠，但兩張都有進帳，也算開出好彩頭。

第二回合改選每張200元的「金馬報喜」，主打Q版生肖設計，最高獎金10萬元，共有550個高額獎項，中獎率達50%，平均兩張就有一張會中。這次ChatGPT建議尾號24號，Gemini選16號。

▲2026年台彩春節刮刮樂1000元的1200萬大吉利。（圖／記者呂佳賢攝）

第二回合ChatGPT扳回 台彩強調隨機為主

刮開結果，ChatGPT抱走300元，Gemini拿下200元，雙雙回本還有小賺，這局由ChatGPT追回一城。兩回合總結下來，雙方戰成平手，沒有誰明顯壓倒性勝出。

台彩表示，這次測試純屬趣味，AI給出的號碼其實都是隨機運算結果，能不能中獎終究看運氣，談不上「自帶財氣」。至於要不要問問AI試手氣，就當多一個話題，別把希望全壓在演算法上，理性參與才是王道。