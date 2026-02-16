　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲除夕午後變天，入夜下探15度。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（16日）是除夕，中午前後鋒面通過，桃園以北、宜蘭及花蓮轉雨，北台灣氣溫下降，入夜後低溫下探15度，除夕和初一雨區最大，初二水氣減少，最低溫預計落在初一和初二，南北溫差大，直到初三才會稍微回溫，但初四水氣稍微增多，雨區又會擴大。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節降雨趨勢。（圖／氣象署）

除夕午後變天　入夜下探15度

氣象署預報員鄭傑仁表示，今天（16日）桃園以北及宜蘭、花蓮地區將逐漸轉為局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星短暫雨機率，中南部多雲到晴；鋒面過後東北季風增強，北台灣白天感受轉涼，入夜後偏涼的範圍也會擴大。

鋒面中午前後通過，北台灣氣溫較昨天下降，白天高溫約21至23度，台中至台南及東半部約23至27度，內陸地區溫度較高，高屏仍有28至30度。入夜後，中部以北及宜蘭逐漸降至15至17度，南部及花東16至19度。

離島方面，澎湖多雲18至23度，金門多雲13至21度，馬祖陰時多雲短暫雨10至14度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節溫度變化。（圖／氣象署）

初二前偏涼、初三後回溫

初一（17日）至初二（18日）受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼。初一（17日）桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，竹苗、臺東及恆春半島有零星短暫雨，中南部多雲到晴。初二（18日）水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

初一（17日）至初二（18日）低溫預測，西半部及宜蘭14至16度，花蓮17至18度，台東18至20度，澎湖16至17度，金門12至13度，馬祖9至10度；高溫預測，北部、宜蘭及澎湖17至20度，花蓮21度，中部及臺東23至26度，南部26至28度，金門18度，馬祖11至13度。

初三（19日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；天氣以多雲到晴為主，花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。

初四（20日）水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▼春節連假天氣一次看；點圖可放大。（圖／氣象署）

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

02/13 全台詐欺最新數據

鋒面明天除夕(16日)上午抵達台灣北部，東北季風增強，北部和東半部轉為有雨，北海岸下午有較大雨勢，除夕和初一雨區最大，初二水氣減少，這波東北季風最低溫時間點落在初一和初二，初四水氣再增多，北東降雨轉為明顯。

