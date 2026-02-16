川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普15日敦促哈瑪斯，依照其為戰後加薩提出的方案全面解除武裝，並透露「和平理事會」（Board of Peace）成員國已承諾提供50億美元資金，用於重建加薩（Gaza）。

和平理事會潛力無窮

法新社報導，川普在和平理事會19日於華府召開創始會議前，於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「非常重要的是，哈瑪斯必須堅守其全面且立即解除武裝的承諾。」他強調，和平理事會的潛力無窮，而哈瑪斯卸除武裝是推動加薩戰後穩定的關鍵步驟。

解除武裝為美國斡旋以色列與哈瑪斯達成停火協議第二階段的重要內容。雙方於去年10月同意停火計畫，聯合國也在去年11月表決通過支持該方案。依協議，以色列部隊將逐步撤離加薩，哈瑪斯應解除武裝，並由國際穩定部隊（International Stabilization Force）進駐維持安全。

哈瑪斯過去多次稱解除武裝為「紅線」，但也曾示意，可能將武器移交給未來的巴勒斯坦治理當局。不過雙方迄今仍相互指控違反停火協議。

川普19日和平理事會上將有重大宣布

川普表示，和平理事會成員國已承諾50億美元資金，並將派遣數千名人員加入國際穩定部隊與當地警察部隊，以確保加薩人民的安全與和平。他指出，相關承諾將於19日會議上正式宣布。

和平理事會原先設立目的為監督加薩重建，但其章程未將職責侷限於該地。該理事會上月已在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）場邊舉行首次會議，成員國須支付10億美元會費成為永久成員。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）受邀加入引發爭議，法國、英國等美國主要盟友亦表達疑慮。

川普15日強調，和平理事會將與聯合國合作，「成為史上最具影響力的國際機構」。目前由巴勒斯坦技術官僚組成的過渡委員會，已依停火計畫成立，準備接管滿目瘡痍的加薩走廊（Gaza Strip）治理事務。