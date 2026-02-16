　
彭博：華納兄弟考慮重啟與派拉蒙出售談判

▲▼「派拉蒙天空之舞影業」（Paramount Skydance）。（圖／路透）

▲「派拉蒙天空之舞影業」（Paramount Skydance）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

華納兄弟探索傳重啟出售談判，評估派拉蒙天空之舞加碼條件，收購攻防再起波瀾，董事會討論是否接受更優渥方案並牽動與Netflix交易前景備受關注。

外媒披露，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）正重新評估出售可能。消息指出，董事會內部已開始討論，是否對派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）最新修訂的敵意併購提案敞開大門。這起收購案原本一度降溫，如今再度浮上檯面，讓市場神經緊繃。

據了解，派拉蒙方面拋出更具彈性的條件，希望說服華納回到談判桌。儘管雙方尚未對外證實細節，但在好萊塢串流競爭白熱化之際，任何風吹草動都可能牽動產業版圖。

派拉蒙端出補償與違約金承擔　試圖打動董事會
派拉蒙上週強化提案內容，承諾若今年內交易未能完成，將按季提供現金回饋給股東，同時願意吸收潛在的解約成本。外界解讀，這是針對華納現有布局所設計的讓步。

關鍵在於，華納早已同意把旗下影業及串流平台HBO Max，以每股27.75美元賣給Netflix。若交易生變，可能衍生違約金。派拉蒙願意扛下這筆風險，等於替華納拆除一大顧慮，但目前並未調高每股報價。

華納已簽Netflix協議　出售與併購出現拉鋸
值得注意的是，派拉蒙同時也是CBS母公司，在傳統電視與串流領域都具分量。如今不僅要整併華納資產，還得面對Netflix既有合約的牽制，整體局勢更顯複雜。

業界分析，華納董事會若認為派拉蒙條件足以彌補潛在損失，重啟談判並非不可能。但在股東利益、合約責任與市場競爭三方壓力下，任何決策都牽一髮動全身。

併購案前夕「精準佈局」！川普敲進1億美元投資　進場時機一次看

併購案前夕「精準佈局」！川普敲進1億美元投資　進場時機一次看

串流巨頭Netflix去年12月初宣布，收購華納兄弟探索（WBD）旗下的電視電影及串流事業部門，美國總統川普最新財務揭露資料顯示，他在去年11月中旬至12月下旬期間，持續敲進約1億美元的市政債與公司債，其中包括兩家公司合計最高達200萬美元的債券。

Netflix擬全現金收購華納兄弟

Netflix擬全現金收購華納兄弟

華納拒派拉蒙收購：條件不如Netflix

華納拒派拉蒙收購：條件不如Netflix

知情人士：華納兄弟擬拒派拉蒙搶親　重申支持Netflix收購

知情人士：華納兄弟擬拒派拉蒙搶親　重申支持Netflix收購

Netflix挨告　HBO Max訂戶要求阻止併購案

Netflix挨告　HBO Max訂戶要求阻止併購案

