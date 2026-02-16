彭博：華納兄弟考慮重啟與派拉蒙出售談判

▲「派拉蒙天空之舞影業」（Paramount Skydance）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

華納兄弟探索傳重啟出售談判，評估派拉蒙天空之舞加碼條件，收購攻防再起波瀾，董事會討論是否接受更優渥方案並牽動與Netflix交易前景備受關注。

外媒披露，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）正重新評估出售可能。消息指出，董事會內部已開始討論，是否對派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）最新修訂的敵意併購提案敞開大門。這起收購案原本一度降溫，如今再度浮上檯面，讓市場神經緊繃。

據了解，派拉蒙方面拋出更具彈性的條件，希望說服華納回到談判桌。儘管雙方尚未對外證實細節，但在好萊塢串流競爭白熱化之際，任何風吹草動都可能牽動產業版圖。

派拉蒙端出補償與違約金承擔 試圖打動董事會

派拉蒙上週強化提案內容，承諾若今年內交易未能完成，將按季提供現金回饋給股東，同時願意吸收潛在的解約成本。外界解讀，這是針對華納現有布局所設計的讓步。

關鍵在於，華納早已同意把旗下影業及串流平台HBO Max，以每股27.75美元賣給Netflix。若交易生變，可能衍生違約金。派拉蒙願意扛下這筆風險，等於替華納拆除一大顧慮，但目前並未調高每股報價。

華納已簽Netflix協議 出售與併購出現拉鋸

值得注意的是，派拉蒙同時也是CBS母公司，在傳統電視與串流領域都具分量。如今不僅要整併華納資產，還得面對Netflix既有合約的牽制，整體局勢更顯複雜。

業界分析，華納董事會若認為派拉蒙條件足以彌補潛在損失，重啟談判並非不可能。但在股東利益、合約責任與市場競爭三方壓力下，任何決策都牽一髮動全身。