川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

▲華府智庫安全政策中心高級研究員紐夏。（圖／翻攝Ｘ）



記者張靖榕／綜合報導

國民黨與民眾黨多次聯手封殺賴政府提出的新台幣1.25兆元軍購特別條例，引發華府高度關切。美國已有37位跨黨派參眾議員聯名致函藍白兩黨主席及立法院長韓國瑜，強烈呼籲儘速通過相關國防預算。如今更有美國退役軍官、華府智庫高級研究員公開點名藍白，主張對相關政黨人物取消美國簽證及綠卡。

美國與台灣站在一起

退役美國海軍陸戰隊上校、華府智庫「安全政策中心」（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）於台灣時間14日深夜在X平台轉發共和黨籍聯邦眾議員魯納（Anna Paulina Luna）的貼文。魯納當天公開37名跨黨派議員致函台灣在野領袖的信件，表示「台灣的朋友們：我與國會同僚共同敦促立法院支持賴總統，為其完整的國防預算案提供經費。北京的威脅真實存在而且日益加劇。美國與台灣站在一起，但台灣必須堅定，全世界都在關注。」

藍白過多親中政客 紐夏：美應取消簽證與綠卡

紐夏則進一步評論指出，國會聲援固然重要，但他認為國民黨與民眾黨內有過多「親中」政客，若要採取更有效的方式，美國政府應考慮取消這些政客及其親屬的美國簽證與綠卡。

相關發言在台灣社群平台迅速引發討論，不少網友表達支持，主張應公開名單、凍結在美資產，甚至有人呼籲對在美親屬採取更嚴厲措施。

紐夏曾任美國印太司令部太平洋海軍陸戰隊（MARFORPAC）情報主管與外交官，長期關注台海與印太安全議題。他所屬的安全政策中心被視為對中鷹派智庫，長期主張中國對美構成重大威脅，並支持美中經濟脫鉤。該智庫在川普執政期間影響力顯著，與其關係密切者包括前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。