新北割頸案震驚社會！醫憂「這些事」：請接住楊爸爸，接住我們吧

新北市國中少年遭割頸案引社會關注，最高法院近日裁定郭姓少年（乾哥）有期徒刑12年、林姓少女（乾妹）有期徒刑11年定讞。對此，醫師杜承哲15日發文表示，私刑、公布個資都是違法的，但這也反映出，人民因為憤慨與恐懼，希望手上有反擊和自保的做法，「請接住楊爸爸，接住我們吧」。

杜承哲發文說，看到國三生割頸案的判決，相信很多人跟他一樣，是很憤慨也很恐懼，「這樣的社會或法律，真的能保護我們的孩子嗎？」如果這些加害者還是毫無悔意、嘻嘻哈哈嘲諷受害者，即使目前做出符合少事法和刑法框架的判決，作為家長的要怎麼安心送孩子去學校？

杜承哲認為，教育界需要的資源和保護一定是不足的，師長如果沒有資源和後盾，一定也很困擾。他指出，日韓的社會也在憂心，很多社會難以理解的暴力兇犯，年齡層逐漸下修；很多頑劣或反社會的年輕人，還會嗆警察「我進感化院（韓國），兩年就出來啦！」有些國家少年矯正機構的監督、輔導力量不足，反而變成新一代黑幫的孵化中心。

杜承哲說，私刑、公布個資都是違法的，但這也反映出，人民因為憤慨與恐懼，希望手上有反擊和自保的做法，「有沒有人能告訴我們更好的做法，和未來的方向呢？請接住楊爸爸，接住我們吧」。



