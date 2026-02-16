薯條不給吃！美18歲男「掏槍轟頭」 19歲好友慘遭殺害斷氣

▲一名青少年與朋友疑似因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。（示意圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

美國德州沃思堡（Fort Worth）警方近日通報，一名青少年與朋友疑似因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。據悉，案件發生於1月下旬，地點位於西沃思堡艾利梅達街附近的一處公寓，涉案嫌疑人為18歲的達登（Lemarques Darden），目前已遭逮捕並面臨謀殺指控。

CNBC報導，當地警方於案發當天（1月28日）下午6時30分左右接獲通報，抵達現場時發現受害者頭部中槍，立即將其送往醫院，但數小時後仍宣告不治。塔蘭特郡（Tarrant County）法醫辦公室確認，受害者為19歲的戴維斯（Jarvis Davis），死因為頭部槍傷。

調查人員指出，戴維斯當時疑似拒絕分享自己的薯條，引發達登不滿，雙方衝突隨即升級，最終後者憤而開槍，造成戴維斯死亡。事發後，達登一度逃離現場，但警方調查後迅速確認他為同一公寓的住戶，並於隔日將其逮捕。

目前，達登被以謀殺罪名起訴，案件仍在進一步調查中。警方呼籲社區民眾保持警覺，並提醒家長與青少年注意衝突處理的重要性，以免因小事釀成悲劇。

