運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光

▲▼除夕禁忌。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲除夕禁忌，其中忌晾曬衣物，這習俗在馬來西亞比較盛行。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

今天是農曆除夕，命理師小孟老師（清水孟）整理出「除夕禁忌與開運攻略」，提醒民眾在迎新送舊之際多留意傳統習俗。他表示，禁忌會隨著時代與信仰改變，但在歲末年終多一分謹慎，也能讓心情更踏實。

除夕10大禁忌　避免破財破運

小孟老師指出，除夕這一天有幾項常見禁忌需特別留意，包括避免打破器物、不要隨意拿剪刀，以免象徵財運被「剪斷」；也不宜亂倒垃圾或汙水，以傳統說法而言，恐沖犯神明。

此外，除夕夜應避免口出惡言，以免影響來年運勢；習俗上也不宜太早入睡，守歲有替長輩添壽之意。傳統觀念認為天亮前不要隨意打開櫃子，象徵守住財庫。

圍爐時也有細節要注意。長年菜寓意長壽，不宜咬斷；吃魚則需保留魚頭魚尾，象徵年年有餘。另有習俗提醒，衣物須在入夜前洗淨晾乾，避免「濕過年」。至於除夕夜晾衣禁忌，這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣較少見，反而是農曆七月較為忌諱。另外需要在入夜前洗澡。

4大吉時洗澡　象徵洗去晦氣

針對2026年除夕開運法，小孟老師建議，可在當日18時、20時、21時或22時洗澡，象徵將過往霉運洗去，迎接新氣象。

他也建議年夜飯準備象徵財富與團圓的「8大富貴菜」，藉由吉祥寓意為新年討好彩頭。

8大富貴菜上桌　討吉利迎財氣

魚象徵年年有餘；全雞代表起家興旺；長年菜寓意長壽；水餃形似元寶；豬腳或蹄膀有轉運之意；火鍋象徵團圓；年糕、發糕、蘿蔔糕代表步步高升；烏魚子則寓意多子多孫。

財運加強術

他也分享「角落灑幣法」，建議除夕夜在家中4個角落撒錢幣（撒越多錢幣越好），隔天再收回，象徵「有錢花」。

除夕紅包：準備現金1010元放入紅包袋，睡在床下10天，再花掉代表十全十美。

除舊布新　8類物品應清理

他提醒，除夕大掃除可同步清除霉變衣物、枯死盆栽、破裂玻璃、壞燈泡、故障電器、損壞家具、空魚缸，以及老舊毛巾或馬桶刷等物品，象徵送走穢氣，迎接嶄新一年。

關鍵字：

除夕禁忌除夕除夕開運

