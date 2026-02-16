　
說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年　屬鼠之人要注意

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲初一求好運，不必跑廟裡插香。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

命理專家柯柏成指出，大年初一（17日）可把握「三元之氣」開運法，不必半夜衝廟裡插頭香，在家就能替自己招來一整年好運。他整理出子時點燈、卯時納氣、午時寫願望等做法，搭配飲食、穿著與方位小撇步，強調「新年的第一炷香，其實就是自己的心香」，引發不少網友收藏。

柯柏成在臉書分享，初一迎接「三元之氣」可分三時段進行，如此一來就不必半夜去廟裡插頭香，因為新年上的第一支香就是自己的頭香，可要好好把握子時、卯時與午時，如下：

子時（2月16日23:00至17日1:00）：在家中玄關開盞燈，象徵「旺氣迎春」

卯時（5:00-7:00）：面向東方深呼吸九次吸納陽氣

午時（11:00-13:00）：用紅紙寫下新年願望，放入紅包袋壓在灶台下方或抽屜，寓意穩定根基。

飲食與動態開運方面，柯柏成建議早餐吃紅棗蓮子粥（紅棗6顆、蓮子12粒），寓意「火生土，穩根基」；午晚餐可搭配紅色食材（枸杞、胡蘿蔔、番茄）與黑色食材（黑木耳、紫菜）來平衡火氣。

另外，想全身筋骨動一動來開運的話，民眾在上午清掃時，可從大門往內掃，垃圾暫存至初三後再丟，象徵聚財氣；或是穿紅襪踩去年的舊報紙3分鐘再丟棄，寓意「踏舊迎新」。

就連方位與穿著也有講究。柯柏成表示，家中正南方為太歲位，宜保持整潔明亮，避免堆放雜物或金屬物品；衣著可選黃色系或配戴黃金飾品，少穿過多黑、藍色。若家中有屬鼠者（午子相沖），可在臥室北方放一盆清水靜置兩小時化解。

最後，最重要的禁忌部分，柯柏成提醒，初一當天千萬不可說「破、壞、死」等字，若打碎物品可唸「歲歲平安」來化解。祭拜時若香腳傾斜，輕聲說「新年穩順」再扶正即可。

02/14 全台詐欺最新數據

