她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

▲女子在春節期間訂製了所謂的黃金「穿戴式美甲」。（合成圖／翻攝自中華網）

圖文／CTWANT

大陸有女子在春節期間以20克足金（含金量不低於99％的黃金）訂製了所謂的「穿戴式美甲」，光是黃金成本就超過3.2萬元人民幣（約合新台幣14.5萬元），被網友戲稱為「指尖黃金甲」。

據陸媒報導，這名女子在社交媒體上分享了自己精心打造的新年美甲，並向媒體確認材質為真金，她直言過年就是要好好犒賞自己。按照黃金珠寶公司「周生生集團」2月4日足金每克約1600元的行情計算，僅黃金成本就超過3.2萬元人民幣，加上手工費用，整套美甲價格更高。

黃金美甲的製作流程十分繁複。首先需要將純金壓製成薄片，再裁剪成指甲形狀，之後進行精細的手工微雕與定型。每片指甲平均需要1小時，完成整套美甲耗時超過12小時，展示了極高的工藝水準。

除了女子自費打造外，網路上還出現更加奢華的案例。1名男子為妻子訂製結婚用的黃金美甲，總花費約4萬元人民幣（約合新台幣18.1萬元），他甚至直接將黃金首飾盒帶到店內，當場剪碎並鑲嵌。

面對店家對黃金易脫落的擔憂，他霸氣回應「不夠再去買」，並準備水果與飲料分送店員和現場顧客。美甲完成後，剩餘黃金邊角料交給店家，另支付約1360元服務費，仍剩下近2萬元的黃金會費餘額。

然而，黃金美甲的實用性仍存疑慮。由於黃金質地柔軟，日常操作容易變形或脫落，單顆指甲的損失就可能達數百元，穿戴式甲片還存在遺失風險。有網友甚至戲稱「剪指甲都得去她家掃金粉。」

觀察人士認為，黃金美甲熱潮反映出消費邏輯的變化。一方面，珠寶品牌和美甲行業加速融合，推出可拆卸、可回收的黃金甲片，既具裝飾功能，又帶金融屬性；另一方面，社交媒體上相關話題的瀏覽量破億，顯示年輕族群正將貴金屬從傳統保值資產，轉化為兼具儀式感和社交象徵的時尚配件。

