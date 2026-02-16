　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

大陸有女子在春節期間以20克足金（含金量不低於99％的黃金）訂製了所謂的「穿戴式美甲」。（合成圖／翻攝自中華網）

▲女子在春節期間訂製了所謂的黃金「穿戴式美甲」。（合成圖／翻攝自中華網）

圖文／CTWANT

大陸有女子在春節期間以20克足金（含金量不低於99％的黃金）訂製了所謂的「穿戴式美甲」，光是黃金成本就超過3.2萬元人民幣（約合新台幣14.5萬元），被網友戲稱為「指尖黃金甲」。

據陸媒報導，這名女子在社交媒體上分享了自己精心打造的新年美甲，並向媒體確認材質為真金，她直言過年就是要好好犒賞自己。按照黃金珠寶公司「周生生集團」2月4日足金每克約1600元的行情計算，僅黃金成本就超過3.2萬元人民幣，加上手工費用，整套美甲價格更高。

黃金美甲的製作流程十分繁複。首先需要將純金壓製成薄片，再裁剪成指甲形狀，之後進行精細的手工微雕與定型。每片指甲平均需要1小時，完成整套美甲耗時超過12小時，展示了極高的工藝水準。

除了女子自費打造外，網路上還出現更加奢華的案例。1名男子為妻子訂製結婚用的黃金美甲，總花費約4萬元人民幣（約合新台幣18.1萬元），他甚至直接將黃金首飾盒帶到店內，當場剪碎並鑲嵌。

面對店家對黃金易脫落的擔憂，他霸氣回應「不夠再去買」，並準備水果與飲料分送店員和現場顧客。美甲完成後，剩餘黃金邊角料交給店家，另支付約1360元服務費，仍剩下近2萬元的黃金會費餘額。

然而，黃金美甲的實用性仍存疑慮。由於黃金質地柔軟，日常操作容易變形或脫落，單顆指甲的損失就可能達數百元，穿戴式甲片還存在遺失風險。有網友甚至戲稱「剪指甲都得去她家掃金粉。」

觀察人士認為，黃金美甲熱潮反映出消費邏輯的變化。一方面，珠寶品牌和美甲行業加速融合，推出可拆卸、可回收的黃金甲片，既具裝飾功能，又帶金融屬性；另一方面，社交媒體上相關話題的瀏覽量破億，顯示年輕族群正將貴金屬從傳統保值資產，轉化為兼具儀式感和社交象徵的時尚配件。

延伸閱讀
婆婆叮嚀「初二回娘家不可待太晚」　人妻嘆管太寬！先生反應被讚爆
蒸發糕有禁忌！切勿脫口「這3字」　過來人認：真的超邪門
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

中國突宣布！　加拿大、英國公民2／17起入境30天免簽

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」　躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

長輩問不停！　陸「假扮情侶服務」除夕要價近7千元

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

中國突宣布！　加拿大、英國公民2／17起入境30天免簽

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」　躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

長輩問不停！　陸「假扮情侶服務」除夕要價近7千元

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

英國輕量化跑車廠「Caterham推Seven新年式」！外觀＆配備細部調整

除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

為看謝金燕撐到最後！鴻海男「補抽中1000萬」報喜老婆竟淡定回4字

手機抓假影音！高雄大學師生造Deepfake偵測神器　換臉變聲秒現形

宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

新北割頸案震驚社會！醫憂「這些事」：請接住楊爸爸，接住我們吧

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

女學生闖紅燈挨罰500「崩潰大哭」…員警遞面紙：30天內都能繳

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

【浪漫回憶殺】老公情人節播自剪告白影片！老婆被感動泛淚QQ

大陸熱門新聞

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家：恐觸法

中國宣布2/17起對加英公民免簽

用吸管能更補水？專家嘆：恐藏多項隱憂

高職男把AI當流水線　5個月產出120個App！

她花14萬元「做黃金美甲」！網：剪指甲時去掃金粉

過年最旺美甲款！女子雙手貼滿13萬黃金

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」 躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車 網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

長輩問不停！　陸「假扮情侶服務」除夕要價近7千元

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

更多熱門

相關新聞

不給薯條！美18歲男「掏槍轟頭」友斷氣

不給薯條！美18歲男「掏槍轟頭」友斷氣

美國德州沃思堡（Fort Worth）警方近日通報，一名青少年與朋友疑似因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。據悉，案件發生於1月下旬，地點位於西沃思堡艾利梅達街附近的一處公寓，涉案嫌疑人為18歲的達登（Lemarques Darden），目前已遭逮捕並面臨謀殺指控。

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

日本藥妝爆多刷卡！苦主嘆：不是單一個案

日本藥妝爆多刷卡！苦主嘆：不是單一個案

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

關鍵字：

黃金美甲周刊王

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

男酒駕賓士C43拒捕人傷車損　警察要賠錢

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

旗袍女神李多慧

旗袍女神李多慧

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面