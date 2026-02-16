除夕「這時段」貼春聯最旺！命理師曝「貼前1動作」：小心福氣跑光

▲2026年新年貼春聯最佳最旺的時間在除夕早上。（圖／楊登嵙）

圖文／CTWANT

今天是除夕，家家戶戶準備貼春聯。命理專家楊登嵙在《旺好運》習俗專欄中指出，除夕早上6點至中午12點是張貼春聯最佳時段，因為這時間陽氣最旺，貼新的春聯時，一定要先把舊春聯撕下來並撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，不能直接貼在舊春聯上。

楊登嵙分享表示，在宋代人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀。又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所以，「春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。

2026年2月11日農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2026年2月16日農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來、撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最佳最旺。

延伸閱讀

▸ 還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

▸ 賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

▸ 原始連結