私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

▲轉傳匿名檢舉訊息遭記過，海軍少校提告獲平反 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

海軍司令部一名張姓少校新聞官，因私下轉傳攻訐高階將領的訊息，遭軍方認定「言行不檢」、未即時回報，重懲記過兩次。張員不服提告，台北高等行政法院審理後，認定張員行為未構成軍紀違失，且軍方懲處欠缺法律依據、違反比例原則，判決撤銷原處分及訴願決定，海軍司令部敗訴，還須負擔訴訟費用。

判決指出，張姓少校原任職海軍司令部政治作戰室文宣心戰組，負責新聞官業務。2024年7月間，他收到陌生LINE帳號傳送的訊息，內容涉及攻訐其直屬長官、政戰主任劉姓中將。張員當下未回覆該帳號，僅以單線私訊方式轉發給同事周姓少校，隨後刪除與陌生帳號的對話紀錄。

然而，海軍司令部知悉後，認為張員身為新聞官，未即時反映處理，反而轉傳不實指控，影響高階將領威信，遂依《陸海空軍懲罰法》及《國軍軍風紀維護實施規定》，核定記過二次。張員不服，循序提起行政訴訟。

法院審理時，針對軍方主張逐一反駁。法官認為，張少校的職務範疇為經營臉書粉專、影像製作等，並無即時查證、回報匿名訊息的法定或職務義務。相關規定中所謂「重要事務」、「危安警訊」概念抽象，軍方不應無限上綱，要求新聞官對所有私人通訊內容逐一呈報。

此外，法官查出，該則「攻訐言論」早在前一年就已在臉書「靠北長官」粉絲專頁流傳，甚至曾有人匿名投訴至國防部長信箱，軍方當時也啟動過內部調查。這顯示該訊息並非突發或單一事件，難以認定是由張少校轉傳才引發「媒播效應」。

合議庭強調，張少校僅是「一對一」私訊轉傳給同事，並未公開散布或擴散，卷內亦無證據顯示其行為對部隊領導統御或軍紀造成實質損害，尚不足以構成「言行不檢」。

法院引用相關軍中復審案例指出，此類私下轉傳行為是否應受懲處，本就存有高度爭議；海軍司令部未考量情節輕重即祭出重懲，已逾越裁量界線，違反比例原則。最終判決撤銷記過處分，全案仍可上訴。