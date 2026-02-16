　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

記者任以芳／內蒙報導

大陸內蒙古興安盟的札賚特旗，有一處被譽為「比草原還好看」的私房景點「巴彥塔拉·秘境河谷」。憑藉綽爾河蜿蜒出的標準「几字型」河谷奇觀，成為網紅打卡聖地。該景區位於農耕與放牧的地理交界點，一邊是沃野，一邊是綠野，加上蜿蜒河谷，直觀呈現北疆特有的農牧風情。

▲▼ 內蒙2026,留稿,秘境河谷 。（圖／記者任以芳攝）

▲「几字型」河谷成為網紅打卡點。（圖／記者任以芳攝）

巴彥塔拉·秘境河谷生態文化旅遊區坐落於內蒙古札賚特旗，其核心特色為貫穿其中的綽爾河景致。來到觀景台，遊客可清晰俯瞰河道蜿蜒出的「几字型」河谷。

景區解說員介紹，「河谷位置『几字灣』，由上往下看，是非常標準「几字型」結構，吸引很多攝影愛好者。

▲▼ 內蒙2026,留稿,秘境河谷 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙2026,留稿,秘境河谷 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 內蒙巴彥塔拉·秘境河谷生態自然 。（圖／記者任以芳攝）

該地地理位置特殊，一側為適合耕種的農地，另一側則為放牧草原，呈現兩種生活方式與文化的交織碰撞。至於秘境為何近2年才火？解說員說，主要還沒有太多人知道這裡，「來了一次還想來第二次，非常喜歡這裡。」

來自烏蘭浩特的遊客接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，身為內蒙人經常看到草原美景，第一次來到內蒙興安盟巴彥塔拉河谷秘境，「比草原好看多了！」

「秘語河灘」（又名哈比日嘎灣）定位為純休閒區域，針對露營市場需求，園區特別打造「營地」，著要適合春夏來旅遊。勵客透過搭建帳篷、近距離觀測青山與河水，並搭配景區提供的在地生態美食，達成深度放鬆的效果。

▲▼ 內蒙2026,留稿,秘境河谷 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 內蒙秋天有蕭瑟、憂鬱之美。（圖／記者任以芳攝）

來到內蒙遊玩，來杯蒙古奶茶，大口吃草原羊肉是不可或缺的體驗環節。蒙古奶茶的蒙古語是「蘇台茄」，是蒙古族「寧可一日無食，不可一日無茶」的生活必需品。

內蒙人家家戶戶都會做專屬自己奶茶，延伸至今成為一種普遍觀光商機。來到每家餐廳都會有不同作法，製作以青磚茶、全脂牛奶、鹽巴為核心，需經「揚茶」反覆傾倒攪拌，使茶香與奶香充分融合。

傳統配方中，炒米增添穀物焦香，奶皮子提升奶香濃度，黃油則賦予脂肪酸芳香，形成咸香醇厚的復合風味。每50到60斤酸奶僅提取2斤的黃油，與8倍鮮奶濃縮製成的奶皮子，共同構成奶茶的「靈魂配料」。

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 內蒙鹹奶茶口感香濃一絕。（圖／記者任以芳攝）

奶茶不僅是飲品，更是草原待客禮儀的核心。主人晨起熬煮一鍋奶茶，供全家整日飲用，待客時必先敬茶以示尊重。清代磚茶曾作為貨幣流通，在貿易中交換牲畜，足見其在遊牧經濟中的重要地位。

具備地理標誌特色的呼倫貝爾與烏珠穆沁羊肉，號稱內蒙古羊肉以「肉中之王」享譽全大陸，呼倫貝爾草原的羊群春夏季散臥於無污染的優質牧草間。

為了避免圈養導致的羶味，配合掏胸屠宰法使羊血充分排出，造就「鮮而不羶、肉質細嫩」的特點。內蒙透過「以茶會友」與「手把肉」的在地食文化，吸引超過上千萬遊客（大陸國旅居多）到訪內蒙遊玩。

▼來內蒙大口吃肉，欣賞秋色最美。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙2026,留稿,秘境河谷 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿2026,興安盟大米 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙2026,留稿,秘境河谷 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」
陳映竹冬奧完賽　跨界滑冰3年圓夢寫台灣新紀錄
除夕禁忌一次看！4時段洗澡轉運　8大年菜招財術曝光
二寶媽剛生完「哺乳期偷吃小王」　綠帽尪看鹹濕對話崩潰
「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二
道頓堀1死2傷！男嫌「騷擾正妹」遭制止　拔刀連砍3人拒認罪
紅包能包1000元嗎？　民俗專家解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

內蒙「米王」代耕分紅！　「幫你種田」新契作農民坐等收益

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力　陸牧場用AI與育種拚百億營收

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

中國突宣布！　加拿大、英國公民2／17起入境30天免簽

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」　躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

內蒙「米王」代耕分紅！　「幫你種田」新契作農民坐等收益

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力　陸牧場用AI與育種拚百億營收

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

中國突宣布！　加拿大、英國公民2／17起入境30天免簽

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」　躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

春節出遊「別太相信輔助駕駛」！多起事故證明：它不能代替你開車

感冒2個月好不了...男歌手忍痛推跨年演出！　「竟成救命關鍵」超玄

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

瓦格納轉型「免洗特工」仲介！鎖定1族群洗腦　淪克宮新武器

年菜反覆加熱最危險　醫憂春節腸胃炎恐暴增3成

川普不打消格陵蘭念頭　歐洲憂美安全保障動搖

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

長途行車前做好「5油3水」檢查　國道輪胎脫落最重罰6千元

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

大陸熱門新聞

她花14萬元「做黃金美甲」！網：剪指甲時去掃金粉

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家：恐觸法

中國宣布2/17起對加英公民免簽

用吸管能更補水？專家嘆：恐藏多項隱憂

「雲養牛」節省80％人力　陸牧場拚5百億營收

高職男把AI當流水線　5個月產出120個App！

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

過年最旺美甲款！女子雙手貼滿13萬黃金

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」 躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車 網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

更多熱門

相關新聞

進擊的內蒙和牛！　高CP值「搶佔」進口空白區

進擊的內蒙和牛！　高CP值「搶佔」進口空白區

大陸高端和牛市場近年需求持續爆發，長期以來，市場面臨日本和牛禁入、澳洲進口和牛「冰鮮價格昂貴、冷凍口感欠佳」的斷層。位在內蒙古興安盟扎賚特旗的「農好牧業」看準此契機，憑藉精細化培育技術與「政企合作」的創新模式，全力打造「本土」高端冷鮮和，主打高CP值與口感，首批產品預計今年春節正式登陸市場，目標以高性價比優勢，鎖定江浙滬等高端消費客群。

零下30度也能採百香果！　

零下30度也能採百香果！　

草原牧民轉身變「智慧羊爸」　

草原牧民轉身變「智慧羊爸」　

陸中紀委1月拉下「7虎」 官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

陸中紀委1月拉下「7虎」 官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

鋼板被炸上天！內蒙古稀土廠爆炸已致9死

鋼板被炸上天！內蒙古稀土廠爆炸已致9死

關鍵字：

內蒙古生態旅遊草原文化蒙古奶茶特色羊肉

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面