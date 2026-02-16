比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

記者任以芳／內蒙報導

大陸內蒙古興安盟的札賚特旗，有一處被譽為「比草原還好看」的私房景點「巴彥塔拉·秘境河谷」。憑藉綽爾河蜿蜒出的標準「几字型」河谷奇觀，成為網紅打卡聖地。該景區位於農耕與放牧的地理交界點，一邊是沃野，一邊是綠野，加上蜿蜒河谷，直觀呈現北疆特有的農牧風情。

▲「几字型」河谷成為網紅打卡點。（圖／記者任以芳攝）

巴彥塔拉·秘境河谷生態文化旅遊區坐落於內蒙古札賚特旗，其核心特色為貫穿其中的綽爾河景致。來到觀景台，遊客可清晰俯瞰河道蜿蜒出的「几字型」河谷。

景區解說員介紹，「河谷位置『几字灣』，由上往下看，是非常標準「几字型」結構，吸引很多攝影愛好者。

▲ 內蒙巴彥塔拉·秘境河谷生態自然 。（圖／記者任以芳攝）

該地地理位置特殊，一側為適合耕種的農地，另一側則為放牧草原，呈現兩種生活方式與文化的交織碰撞。至於秘境為何近2年才火？解說員說，主要還沒有太多人知道這裡，「來了一次還想來第二次，非常喜歡這裡。」

來自烏蘭浩特的遊客接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，身為內蒙人經常看到草原美景，第一次來到內蒙興安盟巴彥塔拉河谷秘境，「比草原好看多了！」

「秘語河灘」（又名哈比日嘎灣）定位為純休閒區域，針對露營市場需求，園區特別打造「營地」，著要適合春夏來旅遊。勵客透過搭建帳篷、近距離觀測青山與河水，並搭配景區提供的在地生態美食，達成深度放鬆的效果。

▲ 內蒙秋天有蕭瑟、憂鬱之美。（圖／記者任以芳攝）

來到內蒙遊玩，來杯蒙古奶茶，大口吃草原羊肉是不可或缺的體驗環節。蒙古奶茶的蒙古語是「蘇台茄」，是蒙古族「寧可一日無食，不可一日無茶」的生活必需品。

內蒙人家家戶戶都會做專屬自己奶茶，延伸至今成為一種普遍觀光商機。來到每家餐廳都會有不同作法，製作以青磚茶、全脂牛奶、鹽巴為核心，需經「揚茶」反覆傾倒攪拌，使茶香與奶香充分融合。

傳統配方中，炒米增添穀物焦香，奶皮子提升奶香濃度，黃油則賦予脂肪酸芳香，形成咸香醇厚的復合風味。每50到60斤酸奶僅提取2斤的黃油，與8倍鮮奶濃縮製成的奶皮子，共同構成奶茶的「靈魂配料」。

▲ 內蒙鹹奶茶口感香濃一絕。（圖／記者任以芳攝）

奶茶不僅是飲品，更是草原待客禮儀的核心。主人晨起熬煮一鍋奶茶，供全家整日飲用，待客時必先敬茶以示尊重。清代磚茶曾作為貨幣流通，在貿易中交換牲畜，足見其在遊牧經濟中的重要地位。

具備地理標誌特色的呼倫貝爾與烏珠穆沁羊肉，號稱內蒙古羊肉以「肉中之王」享譽全大陸，呼倫貝爾草原的羊群春夏季散臥於無污染的優質牧草間。

為了避免圈養導致的羶味，配合掏胸屠宰法使羊血充分排出，造就「鮮而不羶、肉質細嫩」的特點。內蒙透過「以茶會友」與「手把肉」的在地食文化，吸引超過上千萬遊客（大陸國旅居多）到訪內蒙遊玩。

▼來內蒙大口吃肉，欣賞秋色最美。（圖／記者任以芳攝）