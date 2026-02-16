找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力　陸牧場用AI與育種拚百億營收

記者任以芳／內蒙報導

內蒙古的牧場裡，乳牛不再只是靠人工巡邏照看，每頭都戴上了「智慧項圈」，大陸現代牧業研發「雲養牛」科技成果，透過物聯網與AI算法，讓傳統粗放的畜牧業徹底翻身。繁育員現在不必拿著紙本清單在幾百頭牛中肉眼搜尋，只要揮動「藍牙棒」感應智慧圈套，2分鐘就能精準定位目標。這套系統不僅能偵測乳牛的情緒波動與發情徵兆，還能即時發出健康預警，將找牛效率提升達80%。大陸現代牧業集團也首次向台媒公開AI「雲養牛」技術，一起來看看。

▲大陸內蒙「現代牧業」牧場用AI與育種拚百億營收 。（圖／記者任以芳攝）

現代牧業集團成立於2005年，於2010年在香港交易所掛牌上市。該企業透過與蒙牛集團達成策略合作，強化上下游產業鏈結合，成為大陸首家通過優質乳工程驗證的集團化企業。

走進乳牛大棚環境十分整潔，工作人員定時來餵食，透過機械化清理牛隻排泄物。每隻乳牛媽媽都有一小格、一小格休息空間，底下鋪上柔軟稻草梗，讓牛隻吃得安心、睡得舒服。

▲找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力 。（圖／記者任以芳攝）

該公司引進「雲養牛」系統，透過乳牛佩戴的智慧項圈（感應圈套），全天候紀錄牛隻的生理與行為數據。工作人員每天利用「藍牙棒」及智慧型手機軟體替代傳統人工巡檢。透過乳牛佩戴的晶片與感應項圈，牧場可即時追蹤牛隻的採食量、休息時間及活動曲線，甚至能偵測牛隻的情緒與健康預警。

「輸入清單之後會，幫你規劃今天要準備檢查的牛隻數量」。繁育員宮學斌現場實際操作，手裡拿「藍牙棒」感應牛脖子上「智能圈套」，喊出「發現目標」，接著手機立刻跳出今日工作清單，十分方便清楚。

系統能根據運動量判定情緒波動與健康狀況：若牛隻運動量異常低，可能代表發病或反芻不佳，系統會立即發出「健康預警」供獸醫檢查；若運動量激增，則可能是發情徵兆，系統自動發送「發情預警」，精準度遠超傳統人工觀察。

實務操作上，這套智慧系統徹底翻轉了傳統牧場的工作模式。宮學斌介紹，「藍牙棒找牛比人工快很多，以前找牛都是打印紙質清單，需要人工勾選找牛，一頭一頭找，看耳號對比，現在科技找牛方便多。」

宮學斌舉例，包括判斷發情以前需人工塗抹蠟筆觀察，費時又易產生誤差，過去處理一舍約250頭牛，至少花費二十分鐘以上。現在利用手機掃描與藍牙棒找牛，僅需兩分鐘即可完成，科技比起人工找牛效率提升高達80%，現今靠著「脖環」數據分析即可精準規劃當日工作目標，大幅節省人力成本與時間。

▼「雲養牛」隨時掌握牛隻健康狀況 。（圖／記者任以芳攝）

▲繁育員穿鎧甲防止乳牛產後情緒波動的攻擊 。（圖／記者任以芳攝）

不過看似溫和繁育牛工作，宮學斌每次都會穿「鎧甲」上工，「防止被牛隻頂傷、撞傷，有緩衝作用。」他笑說，我們都有被發情母牛攻擊過經驗。

宮學斌回憶上次被攻擊，「母牛生產後會有『護犢子』行為，也是最危險時候，當時母牛離我幾步距離，突然發動攻擊姿勢把我挑飛，再用牛頭把我按在地上摩擦，再用頭挑一次，真的被嚇到。」

▲乳牛科技「集乳」大棚 。（圖／記者任以芳攝）

談到乳牛擠奶過程，早期都是人工作業，現在交給「科技集乳大棚」。來到現代牧業科技及乳廠，現場有一個超級大圓形轉盤，上面有100多個小格子，聰明的乳牛媽媽知道自己脹奶很辛苦，會自動走進集乳室每一個小格空間，底下會有蔥做人人幫忙穿戴集乳設備，轉一圈九分鐘，分早、中、晚三次集乳，紓解乳牛的不適應，以及解放工作人員雙手。

內蒙現代牧業（烏蘭浩特）有限公司總經理孫國慶受訪時指出，現代牧業作為行業領頭羊，不僅率先採用這套從精細化到智能化的管理模式，更在產奶量上展現卓越成果。目前全集團平均單產已達到每日42至43公斤，與美國優秀牧場水準相當，其中旗下的通用牧場（兄弟牧場）更創下單產50公斤的世界級紀錄。

為了維持此一產能，公司利用智慧環境調控系統緩解乳牛熱應激，使應激期產奶量提升8%，核心牛群健康率維持在95%以上。

▲內蒙現代牧業（烏蘭浩特）有限公司總經理孫國慶。（圖／記者任以芳攝）

孫國斌強調，未來趨勢是透過AI算法替代繁瑣人工，不僅能及時發現牛隻異常、落實精細化照護，更能以科技手段克服日益增長的人工成本，與全球養殖模式接軌，持續追求卓越產能。

在飼料替代與資源利用方面，孫國斌提出「以草代糧」的核心論點。現代牧業推廣「糧飼輪作」模式，藉由提高優質飼草餵食比例，降低對傳統飼料糧的依賴。推行「原料替代經濟性分析」，以雜粕替代豆粕，可降低日糧成本6%至8%，全年約減少5萬噸豆粕消耗，被視為在確保糧食安全的背景下，落實降本增效的關鍵舉措。

現代牧業已提前達成360萬噸年產量目標，日產量穩定在1萬噸規模，且碳排放強度低於大陸行業平均水平。集團計畫持續推進「飼料、養殖、育種」全鏈條技術集成，目標在2025年達成收入翻倍。孫國斌強調，未來將持續以AI算法替代人工，並將業務擴展至草業與肉牛養殖等新領域，希望做到大陸牧業的帶動者。