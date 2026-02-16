　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力　陸牧場用AI與育種拚百億營收

記者任以芳／內蒙報導

內蒙古的牧場裡，乳牛不再只是靠人工巡邏照看，每頭都戴上了「智慧項圈」，大陸現代牧業研發「雲養牛」科技成果，透過物聯網與AI算法，讓傳統粗放的畜牧業徹底翻身。繁育員現在不必拿著紙本清單在幾百頭牛中肉眼搜尋，只要揮動「藍牙棒」感應智慧圈套，2分鐘就能精準定位目標。這套系統不僅能偵測乳牛的情緒波動與發情徵兆，還能即時發出健康預警，將找牛效率提升達80%。大陸現代牧業集團也首次向台媒公開AI「雲養牛」技術，一起來看看。

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸內蒙「現代牧業」牧場用AI與育種拚百億營收 。（圖／記者任以芳攝）

現代牧業集團成立於2005年，於2010年在香港交易所掛牌上市。該企業透過與蒙牛集團達成策略合作，強化上下游產業鏈結合，成為大陸首家通過優質乳工程驗證的集團化企業。

走進乳牛大棚環境十分整潔，工作人員定時來餵食，透過機械化清理牛隻排泄物。每隻乳牛媽媽都有一小格、一小格休息空間，底下鋪上柔軟稻草梗，讓牛隻吃得安心、睡得舒服。

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力 。（圖／記者任以芳攝）

該公司引進「雲養牛」系統，透過乳牛佩戴的智慧項圈（感應圈套），全天候紀錄牛隻的生理與行為數據。工作人員每天利用「藍牙棒」及智慧型手機軟體替代傳統人工巡檢。透過乳牛佩戴的晶片與感應項圈，牧場可即時追蹤牛隻的採食量、休息時間及活動曲線，甚至能偵測牛隻的情緒與健康預警。

「輸入清單之後會，幫你規劃今天要準備檢查的牛隻數量」。繁育員宮學斌現場實際操作，手裡拿「藍牙棒」感應牛脖子上「智能圈套」，喊出「發現目標」，接著手機立刻跳出今日工作清單，十分方便清楚。

系統能根據運動量判定情緒波動與健康狀況：若牛隻運動量異常低，可能代表發病或反芻不佳，系統會立即發出「健康預警」供獸醫檢查；若運動量激增，則可能是發情徵兆，系統自動發送「發情預警」，精準度遠超傳統人工觀察。

實務操作上，這套智慧系統徹底翻轉了傳統牧場的工作模式。宮學斌介紹，「藍牙棒找牛比人工快很多，以前找牛都是打印紙質清單，需要人工勾選找牛，一頭一頭找，看耳號對比，現在科技找牛方便多。」

宮學斌舉例，包括判斷發情以前需人工塗抹蠟筆觀察，費時又易產生誤差，過去處理一舍約250頭牛，至少花費二十分鐘以上。現在利用手機掃描與藍牙棒找牛，僅需兩分鐘即可完成，科技比起人工找牛效率提升高達80%，現今靠著「脖環」數據分析即可精準規劃當日工作目標，大幅節省人力成本與時間。

▼「雲養牛」隨時掌握牛隻健康狀況 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲繁育員穿鎧甲防止乳牛產後情緒波動的攻擊 。（圖／記者任以芳攝）

不過看似溫和繁育牛工作，宮學斌每次都會穿「鎧甲」上工，「防止被牛隻頂傷、撞傷，有緩衝作用。」他笑說，我們都有被發情母牛攻擊過經驗。

宮學斌回憶上次被攻擊，「母牛生產後會有『護犢子』行為，也是最危險時候，當時母牛離我幾步距離，突然發動攻擊姿勢把我挑飛，再用牛頭把我按在地上摩擦，再用頭挑一次，真的被嚇到。」

▲▼ 內蒙留稿6 乳牛、科技養牛、和牛 。（圖／記者任以芳攝）

▲乳牛科技「集乳」大棚 。（圖／記者任以芳攝）

談到乳牛擠奶過程，早期都是人工作業，現在交給「科技集乳大棚」。來到現代牧業科技及乳廠，現場有一個超級大圓形轉盤，上面有100多個小格子，聰明的乳牛媽媽知道自己脹奶很辛苦，會自動走進集乳室每一個小格空間，底下會有蔥做人人幫忙穿戴集乳設備，轉一圈九分鐘，分早、中、晚三次集乳，紓解乳牛的不適應，以及解放工作人員雙手。

內蒙現代牧業（烏蘭浩特）有限公司總經理孫國慶受訪時指出，現代牧業作為行業領頭羊，不僅率先採用這套從精細化到智能化的管理模式，更在產奶量上展現卓越成果。目前全集團平均單產已達到每日42至43公斤，與美國優秀牧場水準相當，其中旗下的通用牧場（兄弟牧場）更創下單產50公斤的世界級紀錄。

為了維持此一產能，公司利用智慧環境調控系統緩解乳牛熱應激，使應激期產奶量提升8%，核心牛群健康率維持在95%以上。

▲▼ 孫國斌、現代牧業（烏蘭浩特）總經理 。（圖／記者任以芳攝）

▲內蒙現代牧業（烏蘭浩特）有限公司總經理孫國慶。（圖／記者任以芳攝）

孫國斌強調，未來趨勢是透過AI算法替代繁瑣人工，不僅能及時發現牛隻異常、落實精細化照護，更能以科技手段克服日益增長的人工成本，與全球養殖模式接軌，持續追求卓越產能。

在飼料替代與資源利用方面，孫國斌提出「以草代糧」的核心論點。現代牧業推廣「糧飼輪作」模式，藉由提高優質飼草餵食比例，降低對傳統飼料糧的依賴。推行「原料替代經濟性分析」，以雜粕替代豆粕，可降低日糧成本6%至8%，全年約減少5萬噸豆粕消耗，被視為在確保糧食安全的背景下，落實降本增效的關鍵舉措。

現代牧業已提前達成360萬噸年產量目標，日產量穩定在1萬噸規模，且碳排放強度低於大陸行業平均水平。集團計畫持續推進「飼料、養殖、育種」全鏈條技術集成，目標在2025年達成收入翻倍。孫國斌強調，未來將持續以AI算法替代人工，並將業務擴展至草業與肉牛養殖等新領域，希望做到大陸牧業的帶動者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力　陸牧場用AI與育種拚百億營收

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

中國突宣布！　加拿大、英國公民2／17起入境30天免簽

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」　躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

找牛2分鐘「雲養牛」節省80％人力　陸牧場用AI與育種拚百億營收

她花14萬元「做黃金美甲」犒賞自己！網笑：剪指甲時去掃金粉

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

中國突宣布！　加拿大、英國公民2／17起入境30天免簽

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」　躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

蒸「發糕」傳3字禁忌！　網回憶：真的很邪門

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光 　喝鹹奶茶、吃羊肉圈粉遊客

白髮、皺紋也沒差！63歲賴佩霞：我喜歡我的年紀　睡前滑手機也能靜心

除夕午後轉濕涼！放晴時間點曝　下周又有東北季風

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

除夕國道交通量「估與平日相同」　國5南下可能連塞5小時

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

川普：和平理事會潛力無窮　將宣布50億美元重建加薩承諾

Google高速互連架構帶動　預估2026年800G以上光收發模組占比將破60%

【危險台64】她下閘道驚見逆向車！嚇傻「絕對不放過」

大陸熱門新聞

她花14萬元「做黃金美甲」！網：剪指甲時去掃金粉

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家：恐觸法

中國宣布2/17起對加英公民免簽

用吸管能更補水？專家嘆：恐藏多項隱憂

高職男把AI當流水線　5個月產出120個App！

過年最旺美甲款！女子雙手貼滿13萬黃金

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」 躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車 網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

長輩問不停！　陸「假扮情侶服務」除夕要價近7千元

更多熱門

相關新聞

陸體育老師返鄉「貧困村翻身」

陸體育老師返鄉「貧困村翻身」

大陸推動「鄉村振興」十多年來，不少偏遠村莊因大學生返鄉創業而迎來質變。在內蒙古科右前旗的平安村，曾是一名城市體育老師的齊景曉，於2013年毅然放棄安穩生活回到家鄉。她從基層村官做起，與丈夫共同克服大雪壓棚、資金短缺等難題，創辦了現代化農業基地「番茄公社」。幫助村民建立蔬果大棚、推動產銷合作社、打造研學營創新模式提升農產附加價值，帶領村民加入產銷合作社，讓每人年均淨收入增加1萬多元人民幣。

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

鍛鍊專業、科技救災！南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

鍛鍊專業、科技救災！南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐實：150萬買北士科「沒賺頭」

「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐實：150萬買北士科「沒賺頭」

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

關鍵字：

內蒙現代牧業乳牛科技養牛雲養牛

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

旗袍女神李多慧

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面