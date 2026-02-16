內蒙「米王」代耕分紅！　「幫你種田」新契作農民坐等收益

記者任以芳／內蒙報導

內蒙古興安盟札賚特旗的「塞外糧倉」力拚轉型，透過「公司+合作社+農戶」的模式，建立2萬畝標準化基地，並研發出「銀珠1號」等4款自有專利品種。透過機械化契作與利潤分紅，不僅成功打響年銷售額破5000萬人民幣的金字招牌，更帶動周邊農戶人均增收1.5萬元人民幣，「代耕分紅」把傳統稻田活化，解決農地閒置問題，也為少子化村莊開闢可發展的方向。

▲興安盟大米成為內蒙特色品牌。（圖／記者任以芳攝）

大陸去年政府工作報告提出，加快農牧業轉型發展，建設國家重要農畜產品生產基地。這對於內蒙古自治區興安盟（轄旗）扎賚特旗的農民來說，不只對未來充滿期待，甚至已經開始享受轉型紅利。

「札賚特旗」位於內蒙古興安盟東北部，地處大興安嶺向松嫩平原的過渡地帶。該區擁有獨特的地理與氣候優勢，使其產出的「札賚特大米」獲評為大陸國家農產品地理標誌保護產品，成為北疆優質粳稻的代名詞。

其產業競爭力主要源於以下兩大核心要素，一是黑土資源與黃金緯度，札賚特旗座落於「北緯46」的寒地水稻黃金帶，境內擁有約「400萬畝黑土」。土壤質地肥沃，富含氮、磷、鉀及硒等多種營養元素，為稻米生長提供了天然的養分基礎。

二是氣候環境與養分累積，該區屬中溫帶半干旱季風氣候，全年日照時數約2855小時，無霜期僅110天左右。充足的陽光照射配合顯著的「晝夜溫差」，極大程度有利於稻穀能量與養分的轉化與累積，造就了札賚特大米好吃口感。

談到札賚特大米，內蒙興安盟扎賚特旗銀珠水稻專業合作社理事長樸成奎倍是最佳見證者，從小與父親耕耘這片黑土地，看著家鄉大米的變化與轉型。

▲內蒙興安盟扎賚特旗銀珠水稻專業合作社理事長朴成奎。（圖／記者任以芳攝）

朴成奎身為扎根內蒙古的朝鮮族企業家，稻米事業始於父輩傳承。企業歷經40年發展，從最初的品種試驗，到2010年正式註冊「綽勒銀珠」商標，逐步建立起包含有機與綠色兩大系列的品牌體系。隨著管理與技術升級，該集團目前已建成智能化加工生產線，年產能達5萬噸。

身為農牧民高級農藝師，朴成奎深耕稻米產業40年，捨棄盲目追求產量的「早熟品種」，轉而投入生長期長達140多天的優質粳稻，力求吸收「天地精華」以提升口感與水位值。目前，該企業透過「公司+合作社+農戶」的模式，建立2萬畝標準化基地，並研發出「銀珠1號」等4款自有專利品種。

針對經營模式的創新，朴成奎採取了「互惠互利」的租地分紅機制，針對缺乏勞動力或大型機械的農戶，合作社以每畝600至750元人民幣不等的價格承租土地，並實施統一的機械化操作。

「農民種不了，給我們得了，啥都不用管，只管分錢」，朴成奎解釋合作社模式，與農民承租「閒置農地」或是有勞動力農民也可以租地、入股，加入一起種田行列，平時領月薪，時間到了還能分紅，「小戶帶起來了，大戶也還是賺得多，勞動力多，我們一起帶起來（耕種）。」

▲ 「幫你種田」新契作農民坐等收益。（圖／記者任以芳攝）

朴成奎進一步說，針對年紀大或不想耕種的農戶，不僅能領取固定租金，在企業獲利後還能參與二次分紅。這種模式特別適合當前農村高齡化的現狀，讓農戶「不用管地，只管分錢」，有效解決了小農戶與現代農業接軌的瓶頸。

透過機械化契作與利潤分紅，不僅成功打響年銷售額破5000萬人民幣的金字招牌，更帶動周邊農戶人均增收1.5萬元，將傳統稻田轉化成為農民看得見的「致富銀行」。

在技術攻關與外界反應方面，朴成奎帶領的「草原英才」團隊成功攻克了「水稻旱種水管」新技術。目前試驗示範面積已擴展至3000畝，這項突破性技術被視為破解地域種植難題、推動北疆農業現代化的強勁動力，加強「北方金稻」的品牌價值顯著提升。

▲興安盟大米逐步銷往北京 。（圖／記者任以芳攝）

市場定位與消費趨勢分析，該品牌的米種主要銷往北京等高消費力市場。朴成奎也說，隨民眾生活水準提升，消費者的需求已從「吃飽」轉向「吃好」。

目前高端有機米的售價已超過每公斤20塊人民幣，甚至更高。透過建立天然的水土環境，結合「養鴨、養蟹」的生態循環模式，確保水源乾淨，迎合都會區對綠色食品的剛性需求。

朴成奎與其合作社成員年增收均穩定在1.5萬元人民幣以上，已成為內蒙古民族團結與產業振興的示範樣本。未來，綽勒銀珠米業將持續聚焦於「銀珠」系列品牌的深度研發，並計畫將數位化追蹤技術導入2萬畝基地。

官方目標是透過品牌化經營與科技賦能，持續打響「塞外糧倉」的名號，在確保糧食安全的同時，帶動更多邊疆農民共享現代農業的發展紅利。

▼ 內蒙去年秋收依然豐碩。（圖／記者任以芳攝）



