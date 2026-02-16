員工請假出國「老闆反悔隔天開除」　明星IP公司慘賠薪資遭打臉！

▲明星IP帝國踢到鐵板，員工請假出國變成解僱理由，公司被判要補薪。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

一間在演藝圈與直播電商圈具影響力、經營多位知名藝人IP的娛樂公司，被員工控訴在依法請假出國獲准後，突然被要求於「延期、取消或離職」中三選一，隔天就以工作表現不佳為由解僱。士林地院審理後認定解僱違法，判公司須讓員工復職，並補發薪資與勞退金。

被告公司長期經營明星IP與直播電商的娛樂資本公司，固定每週在大型電商平台App進行直播，透過藝人流量與粉絲經濟導流銷售商品。其商業模式核心為「IP內容創作＋授權變現」，將藝人形象拆解為節目、短影音、二次元角色、授權商品與直播銷售等多元管道，形成可長期變現的商業體系。

判決指出，該名員工自2024年2月19日起受僱，月薪為3萬8千元，原先從事直播相關工作，後因公司調整營運方向，改派負責社群經營、電商營運與後勤業務，員工於同年10月22日向直屬主管申請11月19日至26日請假出國獲准，公司11月14日突然通知應以紙本方式請假，要求更改請假日期，又再提出替代方案：一、行程延期，機票及其他損失由公司承擔。二、取消行程，機票及其他損失由公司承擔。三、不取消不延期行程，工作做到今日或月底。

法院比對過往請假紀錄與對話後認定，只要經主管核准即生效，公司事後否認准假並不可採。另外，公司於11月15日依《勞基法》第11條第5款「不能勝任工作」終止勞動契約，並要求3日內完成交接。公司主張員工在社群文案、製圖品質、棚拍時程、與實況主溝通及電商訂單處理上屢有疏失，甚至造成消費者誤會公司為「詐騙集團」，已影響商譽。

不過法官審酌雙方對話紀錄後認為，該名員工被調整為與原職務性質不同的新型態工作，公司理應給予適應與磨合期間。多數爭議發生於轉任初期，屬於學習與流程尚未成熟的狀況，且員工事後亦提出改善方案，主管當時僅表示持續觀察，並未認定其已無法勝任。

針對公司主張員工兼職違反誠信義務，法官指出，我國法律並未禁止勞工兼職，公司與員工間的契約亦未約定禁止，只要出勤正常，即不得僅因兼職推認其不能勝任工作。至於請假部分，法院亦認定該次出國假期已獲核准，公司事後不得再以請假日數為由指摘其工作能力。

法官強調，雇主若以「不能勝任工作」為由終止勞動契約，須符合「解僱最後手段性原則」，必須證明已用盡調整、輔導等方式仍無法改善。就本案而言，公司所提出的情形尚不足以達到該標準，解僱不合法。

法官認，公司應自2024年11月15日起至員工復職日止，每月於10日給付38,000元薪資，11月因請事假扣除6個工作日後應給付12,667元，並自各期應給付日次日起按年利率5%計算利息，另須每月提繳2,292元至勞工退休金個人專戶。