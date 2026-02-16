　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民正是其中一名。（圖／林育民提供）　

▲台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民(右)正是其中一名。（圖／林育民提供）

記者李姿慧／台北報導

近來台鐵列車駕駛室迎來新生代面孔，他們是首批公司化後招募的司機員，其中一名正是攻讀心理學博士的林育民，他曾擔任醫院行政主管，差點成為區域醫院副院長，如今卻站在台鐵駕駛室裡，學習駕馭列車。談起人生轉折，他說：「每個小男孩心中都有個駕馭火車的夢想。」

34歲的林育民，過去6年多在醫院擔任行政高階主管，也是台師大教育心理與諮商學系博士生。2025年，他同時站在人生兩條軌道的分岔點，一邊是中部大型區域醫院行政副院長的邀請，那幾乎是非醫療背景者在醫療體系的職涯天花板，薪資穩定，是一條可預測的成功道路；另一邊，是台鐵公司化後首波司機員招考，沒有光環，沒有捷徑，一切從零開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人生分岔點　他選擇未知卻心動的路

而他選擇了後者，林育民說，當時他最後問了自己一個問題：「如果到了60歲回頭看，哪一個決定會讓我感到慶幸？」最後他選擇了那條未知、但讓他真正心動的路。

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民正是其中一名。（圖／林育民提供）

▲攻讀博士的林育民毅然放棄醫院高階主管工作，考取台鐵司機員。（圖／林育民提供）

林育民在職涯正走向高峰之際，毅然選擇跨出舒適圈，踏上未知的列車駕駛學習旅程。他笑著說：「每個小男孩的心裡，大概都藏著駕馭火車或飛機的夢想吧。」

不主動踏入台鐵　就無法體驗開火車的角色

林育民說，他一直覺得開火車是一件很酷的事，也許他不是鐵道迷，但從小嚮往駕馭大型交通工具，在台灣，想開飛機可以去飛行學校，想開大客車可以去駕訓班，但想開火車，只能進入鐵路公司，「那是一個不主動踏進去，就永遠無法體驗的角色。」

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民正是其中一名。（圖／林育民提供）

▲攻讀博士的林育民放棄醫院高階管理職，擁抱火車司機員夢想。（圖／林育民提供）

不過林育民也坦言，最初報考台鐵司機員，是被夢想中那份工作的「帥氣」吸引。但真正進來之後，他才理解，「酷」只是入口，專業與責任才是核心。隨著訓練的深入，林育民逐漸理解台鐵司機員工作的背後蘊含的嚴謹紀律與對安全的高度要求。

林育民2025年7月1日進入台鐵，2025年10月1日到2026年2月6日完成了台鐵司機員班為期4個月的專業訓練，目前擔任機車助理，在指導老師帶領下，須先進行11個月的實際駕駛訓練，並累積2萬公里里程，才能取得第一張駕駛資格，後續還有其他5種車型的駕駛資格需逐步完成。

台鐵司機員養成期漫長　層層關卡如真實RPG

他回想道，原以為考進台鐵後就能直接駕駛火車，但很快發現，成為一名合格司機員的過程遠比想像漫長。林育民說，「這是一條養成期很長、標準很嚴謹的路。」

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民正是其中一名。（圖／林育民提供）

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習。（圖／林育民提供）

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民正是其中一名。（圖／林育民提供）

林育民形容，從報考台鐵司機員開始，就像一場真實世界的RPG。筆試、面試、體檢、心理適性測驗，得一步步闖過重重關卡，之後還有維修現場實務訓練、乘務見習、司機員班密集課程，即使現在完成了訓練，也還只是進入更長時間的實務養成階段。

台鐵司機員從零開始的培訓，每一步都必須遵循規章行車，仔細操作列車，每一個動作、每一個決策，都可能影響列車與乘客的安全。這份看似光鮮的工作，承載著對責任的極致考驗，台鐵公司化首批司機員新血的林育民預計最快明年7月才能正式考取鐵道局發予的司機員資格。

林育民指出，在鐵路系統裡，他深刻感受到一件事：專業不是頭銜，而是在關鍵時刻能否完全按照程序，把每一個細節做到位。過去在醫院，他的成就感來自決策與規劃，現在，它的價值來自把基本動作做到標準，並在紀律中累積實力。

林育民說，司機員不是靠年資自然晉升，而是靠長時間訓練、里程累積、車型分級考核，一步一步取得資格，是一套用時間換安全的制度。旅客看到的是列車準點進站，但背後是一整個嚴謹的訓練與風險控管系統。

▲▼台鐵公司化首波招募司機員上線實習，攻讀博士的林育民正是其中一名。（圖／林育民提供）

▲台鐵司機員是林育民認為人生不可錯過的隱藏職業。（圖／林育民提供）

轉職台鐵司機員不是降級　而是角色切換

有人可能認為林育民轉職台鐵司機員，是不是放棄了更高的位置，林育民說，其實不是，他只是在人生可以選擇「最安全的路」時，選擇了一條這輩子可能只會出現一次的路，「對我來說，這不是降級，而是角色切換。醫院副院長是一條可以繼續往上走的主線任務；而台鐵司機員，是我人生裡一個不能錯過的隱藏職業。」

林育民表示，當有能力選擇時，他希望未來回頭看，不是後悔沒有嘗試，而是慶幸自己曾經勇敢轉轍。而現在，他正在這條鐵軌上，從零開始，踏實前行。

從醫院行政高階主管到台鐵司機員，林育民的人生軌道翻轉，即使未來的道路未知，他握緊駕駛操縱桿加速，勇敢追夢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
大轉折！放棄醫院副院長職位　他改當台鐵司機員
快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案
歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區
房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了
11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊
八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

濃霧影響　馬祖南北竿機場暫停起降

超討厭新鈔！超商店員收到「一定先揉皺」　原因曝光網秒懂

快訊／除夕濃霧攪局！馬祖南北竿機場暫停起降　多航班取消

除夕國道估7路段易塞　南下建議下午再出發

馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

春節連假可賞3場天文秀　除夕夜空有「海王星合土星」

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

濃霧影響　馬祖南北竿機場暫停起降

超討厭新鈔！超商店員收到「一定先揉皺」　原因曝光網秒懂

快訊／除夕濃霧攪局！馬祖南北竿機場暫停起降　多航班取消

除夕國道估7路段易塞　南下建議下午再出發

馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

春節連假可賞3場天文秀　除夕夜空有「海王星合土星」

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

最新畫面曝！馬太鞍溪堰塞湖水量僅為溢流前0.02%　8勇士駐守監控

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

居家5招迎富送窮！　「馬桶刷乾淨」輕鬆招好運

毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是美國人厲害

高鐵奧客「砸壓行李」！不道歉直接走人　狄志為：容易看到人的素質

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

【暖心救援】桃園婦正午過馬路突昏倒　「口鼻狂流血」3暖警衝出救援

生活熱門新聞

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

12星座「過年強運預測」一次看

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

更多熱門

相關新聞

集集燈會從小年夜展到3月3日

集集燈會從小年夜展到3月3日

以「花馬躍光影．石虎照集集」為主題規劃兩大燈區的2026南投集集燈會，今晚熱鬧開幕，鎮公所指出，集集線鐵路目前已復駛到集集，邀請全國好朋友把握從小年夜到3月3日期間，搭乘集集彩繪火車到百年集集火車站賞花觀燈，享受全新又輕鬆自在的走春新體驗。

列車軔機故障逾1/4才停開惹議　台鐵：設計容量達2倍

列車軔機故障逾1/4才停開惹議　台鐵：設計容量達2倍

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

男搭台鐵60萬現金遭竊！警調百支監視器逮到賊

男搭台鐵60萬現金遭竊！警調百支監視器逮到賊

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

關鍵字：

醫院台鐵司機員博士

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面