從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

近來台鐵列車駕駛室迎來新生代面孔，他們是首批公司化後招募的司機員，其中一名正是攻讀心理學博士的林育民，他曾擔任醫院行政主管，差點成為區域醫院副院長，如今卻站在台鐵駕駛室裡，學習駕馭列車。談起人生轉折，他說：「每個小男孩心中都有個駕馭火車的夢想。」

34歲的林育民，過去6年多在醫院擔任行政高階主管，也是台師大教育心理與諮商學系博士生。2025年，他同時站在人生兩條軌道的分岔點，一邊是中部大型區域醫院行政副院長的邀請，那幾乎是非醫療背景者在醫療體系的職涯天花板，薪資穩定，是一條可預測的成功道路；另一邊，是台鐵公司化後首波司機員招考，沒有光環，沒有捷徑，一切從零開始。

人生分岔點 他選擇未知卻心動的路

而他選擇了後者，林育民說，當時他最後問了自己一個問題：「如果到了60歲回頭看，哪一個決定會讓我感到慶幸？」最後他選擇了那條未知、但讓他真正心動的路。

林育民在職涯正走向高峰之際，毅然選擇跨出舒適圈，踏上未知的列車駕駛學習旅程。他笑著說：「每個小男孩的心裡，大概都藏著駕馭火車或飛機的夢想吧。」

不主動踏入台鐵 就無法體驗開火車的角色

林育民說，他一直覺得開火車是一件很酷的事，也許他不是鐵道迷，但從小嚮往駕馭大型交通工具，在台灣，想開飛機可以去飛行學校，想開大客車可以去駕訓班，但想開火車，只能進入鐵路公司，「那是一個不主動踏進去，就永遠無法體驗的角色。」

不過林育民也坦言，最初報考台鐵司機員，是被夢想中那份工作的「帥氣」吸引。但真正進來之後，他才理解，「酷」只是入口，專業與責任才是核心。隨著訓練的深入，林育民逐漸理解台鐵司機員工作的背後蘊含的嚴謹紀律與對安全的高度要求。

林育民2025年7月1日進入台鐵，2025年10月1日到2026年2月6日完成了台鐵司機員班為期4個月的專業訓練，目前擔任機車助理，在指導老師帶領下，須先進行11個月的實際駕駛訓練，並累積2萬公里里程，才能取得第一張駕駛資格，後續還有其他5種車型的駕駛資格需逐步完成。

台鐵司機員養成期漫長 層層關卡如真實RPG

他回想道，原以為考進台鐵後就能直接駕駛火車，但很快發現，成為一名合格司機員的過程遠比想像漫長。林育民說，「這是一條養成期很長、標準很嚴謹的路。」

林育民形容，從報考台鐵司機員開始，就像一場真實世界的RPG。筆試、面試、體檢、心理適性測驗，得一步步闖過重重關卡，之後還有維修現場實務訓練、乘務見習、司機員班密集課程，即使現在完成了訓練，也還只是進入更長時間的實務養成階段。

台鐵司機員從零開始的培訓，每一步都必須遵循規章行車，仔細操作列車，每一個動作、每一個決策，都可能影響列車與乘客的安全。這份看似光鮮的工作，承載著對責任的極致考驗，台鐵公司化首批司機員新血的林育民預計最快明年7月才能正式考取鐵道局發予的司機員資格。

林育民指出，在鐵路系統裡，他深刻感受到一件事：專業不是頭銜，而是在關鍵時刻能否完全按照程序，把每一個細節做到位。過去在醫院，他的成就感來自決策與規劃，現在，它的價值來自把基本動作做到標準，並在紀律中累積實力。

林育民說，司機員不是靠年資自然晉升，而是靠長時間訓練、里程累積、車型分級考核，一步一步取得資格，是一套用時間換安全的制度。旅客看到的是列車準點進站，但背後是一整個嚴謹的訓練與風險控管系統。

轉職台鐵司機員不是降級 而是角色切換

有人可能認為林育民轉職台鐵司機員，是不是放棄了更高的位置，林育民說，其實不是，他只是在人生可以選擇「最安全的路」時，選擇了一條這輩子可能只會出現一次的路，「對我來說，這不是降級，而是角色切換。醫院副院長是一條可以繼續往上走的主線任務；而台鐵司機員，是我人生裡一個不能錯過的隱藏職業。」

林育民表示，當有能力選擇時，他希望未來回頭看，不是後悔沒有嘗試，而是慶幸自己曾經勇敢轉轍。而現在，他正在這條鐵軌上，從零開始，踏實前行。

從醫院行政高階主管到台鐵司機員，林育民的人生軌道翻轉，即使未來的道路未知，他握緊駕駛操縱桿加速，勇敢追夢。