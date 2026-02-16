　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

055艦配備鷹擊-18C　能夠超低空掠海直攻陸上建築？

▲▼鷹擊-18C隱身對陸攻擊巡航導彈首度在2025年北京九三大閱兵中亮相。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲鷹擊-18C隱身對陸攻擊巡航導彈首度公開。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

大陸在2025年的九三大閱兵中首度對外亮相鷹擊-18C隱身對陸攻擊巡航導彈，將裝備於055型及052D型驅逐艦上。其透過超低空掠海飛行，有效打擊地面上固定的高價值目標，被解放軍視為未來萬噸大驅及其他神盾艦支援登島作戰時的重要利器。

據陸媒透露的資訊顯示，鷹擊-18C為全程亞聲速導彈，速度約0.8馬赫，射程預估超過1000公里。與鷹擊-18A及鷹擊-18B最大的不同，就是其打擊用途從反艦改為對陸攻擊，因此無論外觀造型還是戰術用途，都與其他「鷹擊」系列導彈形成巨大的區別。

這款全新的對陸攻擊巡航導彈捨棄圓柱彈體，採用多面體彈體與多面錐形彈頭，彈翼採用較大的後掠角，3片尾翼則採用三角型布局，其進氣道隱蔽在彈腹，採用S形彎曲設計。這些設計使鷹擊-18C的雷達波發射，較傳統圓柱體的導彈減少約80%，大幅度提高隱身性能。

▼鷹擊-18C為055型大型驅逐艦填補對陸巡航導彈的空白。（圖／CFP）

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

鷹擊-18C以超低空掠海／掠地飛行，彈頭有光學窗口內置紅外成像末制導，結合北斗、數字地圖與數據鏈，可在中途更新目標信息，打擊突然出現的高速目標。末端彈上的主動雷達開機，可自主搜索、鎖定海上艦船和陸上目標，適配遠距離、全天候反艦和陸攻作戰。

可以說兼具艦射、潛射的鷹擊-18C問世填補中國海軍對陸巡航導彈的空白，取代艦炮和火箭彈，成為水面艦艇最大的對陸攻擊武器，甚至未來能與長劍系列巡航導彈形成互補，進一步完善解放軍的遠程精確打擊體系。此外，據《艦載武器》雜誌指出，鷹擊18C也未排除為反艦武器的使用，屬於陸攻和反艦兩不誤的導彈。

055艦配備鷹擊-18C　能夠超低空掠海直攻陸上建築？

烏俄戰爭進入關鍵轉折，各方預計下週展開三方會談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於慕尼黑安全會議上公開喊話，強調在與俄羅斯及美國簽署和平協議前，烏克蘭必須獲得美國提供至少「20年」的安全保障。他直言，唯有在法律條款滴水不漏的前提下，烏克蘭才能在維持尊嚴的情況下達成協議。

鷹擊-18C導彈055艦登島作戰大陸軍武軍武

