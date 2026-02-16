俄軍侵略將滿4年！烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝光

▲烏克蘭國防部長費多羅夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄烏戰爭即將進入第4年，烏克蘭與法國宣布將啟動聯合武器生產計畫，同時美國也對烏俄雙方施加壓力，要求在6月前達成停火協議，為近四年的戰爭尋求結束之道。烏克蘭總統澤倫斯基表示，美方希望有明確時間表，並將督促雙方遵守。

根據《法新社》，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）於2月9日在基輔會見法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）後，在Telegram上透露，兩國已簽署意向書，為「防務工業領域的大型聯合專案」鋪路。他指出，「我們正在從單純的武器供應，轉向聯合生產與長期解決方案，系統性地強化國防。」

不過，費多羅夫並未透露具體生產的武器種類，也未說明何時開始製造。

烏法雙方討論的新軍援項目包括法國的Aster飛彈、Mirage 2000戰機，以及SAMP-T防空系統。去年，法國承諾釋出20億歐元（約新台幣700億元）軍援給基輔，並持續在政治與軍事上支持烏克蘭。沃特蘭在社群媒體X上強調，「法國與烏克蘭人民站在一起，未來也將持續支持。」

去年11月，烏克蘭總統澤倫斯基與法國總統馬克宏簽署意向書，討論提供最多100架「飆風」（Rafale）戰機的可能性，這也是法國空軍的王牌戰機。

另一方面，澤倫斯基也透露，美國已設定6月為烏俄達成停火的最後期限，若未能如期完成，川普政府將可能對雙方施加更大壓力。澤倫斯基表示，「美國希望雙方在今年夏季初前結束戰爭，並將依據此時間表施加壓力。」他進一步強調，美方要求有清楚的事件時間表，並將全力推動停戰進程。

分析人士指出，烏克蘭與法國的聯合武器生產，象徵烏克蘭戰時軍事自給能力的提升，也反映西方盟友對烏克蘭持久戰略的承諾。而美國對6月停戰的強調，則顯示國際社會仍積極尋求俄烏衝突的可行政治解決方案，避免戰爭長期化。

截至目前，烏克蘭與俄羅斯的衝突已接近四年，戰場局勢仍持續緊張。