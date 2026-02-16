　
    • 　
>
軍武

俄軍侵略將滿4年！烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝光

▲▼烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國防部長費多羅夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄烏戰爭即將進入第4年，烏克蘭與法國宣布將啟動聯合武器生產計畫，同時美國也對烏俄雙方施加壓力，要求在6月前達成停火協議，為近四年的戰爭尋求結束之道。烏克蘭總統澤倫斯基表示，美方希望有明確時間表，並將督促雙方遵守。

根據《法新社》，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）於2月9日在基輔會見法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）後，在Telegram上透露，兩國已簽署意向書，為「防務工業領域的大型聯合專案」鋪路。他指出，「我們正在從單純的武器供應，轉向聯合生產與長期解決方案，系統性地強化國防。」

不過，費多羅夫並未透露具體生產的武器種類，也未說明何時開始製造。

烏法雙方討論的新軍援項目包括法國的Aster飛彈、Mirage 2000戰機，以及SAMP-T防空系統。去年，法國承諾釋出20億歐元（約新台幣700億元）軍援給基輔，並持續在政治與軍事上支持烏克蘭。沃特蘭在社群媒體X上強調，「法國與烏克蘭人民站在一起，未來也將持續支持。」

去年11月，烏克蘭總統澤倫斯基與法國總統馬克宏簽署意向書，討論提供最多100架「飆風」（Rafale）戰機的可能性，這也是法國空軍的王牌戰機。

另一方面，澤倫斯基也透露，美國已設定6月為烏俄達成停火的最後期限，若未能如期完成，川普政府將可能對雙方施加更大壓力。澤倫斯基表示，「美國希望雙方在今年夏季初前結束戰爭，並將依據此時間表施加壓力。」他進一步強調，美方要求有清楚的事件時間表，並將全力推動停戰進程。

分析人士指出，烏克蘭與法國的聯合武器生產，象徵烏克蘭戰時軍事自給能力的提升，也反映西方盟友對烏克蘭持久戰略的承諾。而美國對6月停戰的強調，則顯示國際社會仍積極尋求俄烏衝突的可行政治解決方案，避免戰爭長期化。

截至目前，烏克蘭與俄羅斯的衝突已接近四年，戰場局勢仍持續緊張。

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立威廉罹癌...脫口「我可以走了」
稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

根據西方情報官員揭露，曾經為俄羅斯軍事組織「瓦格納集團」（Wagner Group）效力的招募與宣傳人員，現在已轉型成為克里姆林宮在歐洲境內發動組織性破壞攻擊的主要管道。這群過去專門誘騙俄羅斯偏鄉青年上戰場的招募員，如今正將目標鎖定歐洲社會的邊緣群體，將其發展為「免洗特工」。

