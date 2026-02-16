　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國騷擾稱霸南海！菲律賓加速合作日本　解放軍面臨「兩線威脅」

▲▼中國在仁愛暗沙驅離菲律賓船隻。（圖／路透）

▲中國在仁愛暗沙驅離菲律賓船隻。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著日本與菲律賓防務合作快速升級，中國在南海與東海的戰略空間正面臨前所未有的壓力。從2024年簽署「互惠接近協定」（RAA），到2026年初完成「採購與交叉支援協定」（ACSA），再加上日本對菲律賓的官方安全援助（OSA），兩國正在建立一個法律、後勤與能力兼具的聯合行動框架，使南海與東海形成一個相互聯繫的防務戰區。

根據《外交家》，2026年1月15日，日本與菲律賓正式簽署ACSA，規範雙方在糧食、燃料、交通運輸、通信維修、港口與機場服務、彈藥等多項物資與服務上的互相支援，涵蓋聯合演習、和平維和任務、海外撤僑及日常聯絡等活動。

同時，日本透過OSA渠道向菲律賓提供沿海雷達系統、硬殼充氣艇（RHIB）及相關基礎設施，包括船塢與船屋，以支援菲國海軍運作。這些措施讓雙方的防務合作不再只是政策或技術交流，而是逐步轉化為可操作、可持續的實戰能力。

日本與菲律賓加速合作，並非一朝一夕之事。早在2010至2016年間，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）任內，兩國已簽署四項重要防務協定，包括2012年的防務合作意向聲明、2015年的防務合作備忘錄與戰略夥伴關係行動計畫，以及2016年的防務裝備與技術轉讓協定。然而，杜特蒂（Rodrigo Duterte）任期內（2016-2022），雙邊防務關係相對停滯，僅維持聯合聲明與外交協調，缺乏實質協議簽署。

自馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲律賓面對南海緊張局勢，開始採取更積極的海上安全策略，並積極深化與日本的防務合作。RAA、OSA與ACSA三大支柱，不僅提供法律與後勤基礎，更使兩國能夠規律、可預測地進行聯合軍事行動，逐步形成跨第一島鏈的運作能力，使南海與東海成為互聯戰區。

這種整合對中國而言，帶來兩大挑戰。首先，日菲防務的運作整合形成有效威懾，削弱中國在南海推動強硬政策或對台採取武力統一的空間。其次，東海與南海不再是孤立戰區，中方在一個海域的壓力行動，可能引發另一海域的聯動反應，增加誤判或升級風險。

北京長期依靠不同策略與工具管理南海與東海緊張，但RAA、OSA、ACSA建構的框架，使日菲可快速、協調地擴大軍事存在與行動，迫使中國重新調整作戰與外交策略。

日本時任防衛大臣中谷元在2025年提出「單一戰區」（One Theater）概念，後改稱「OCEAN」計畫，強調日本、美國、澳洲、菲律賓與南韓應被視為單一戰區，連結東海、南海與朝鮮半島的防務協作。菲律賓國防部長泰奧多羅（Gilberto Teodoro）表示，這是「合理策略」，可促進情報共享與聯合行動協同。實際上，日菲已將此概念應用於兩海域，形成跨區域的聯合作戰邏輯。

雖然RAA、OSA、ACSA並非正式軍事同盟，但累積效應顯著：降低進入與支援摩擦、提升協同持續能力，對中國而言，是戰略包圍的信號。未來，若日菲防務關係持續深化，中方可能在南海與台海採取更強硬姿態，這也意味著區域緊張態勢將更加複雜且相互牽制。

