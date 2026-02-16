年菜這樣吃！過年必吃8食物　讓你招財又開運

▲年節餐桌不只吃團圓，象徵吉祥的年菜也為新一年討好兆頭。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

農曆春節倒數計時，年菜、年貨是不是都準備得差不多了？從除夕一路吃到初六，每天三餐怎麼吃，才能吃得安心又討個好兆頭，清水孟國際塔羅小孟老師就分享，過年期間可多吃8樣象徵吉祥的食物，組成所謂的「八芒食物陣」，讓你招財又開運

1.魚類

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師指出，過年餐桌上最經典的就是魚類，象徵「年年有餘」，建議可選擇整條魚料理，代表富足完整，即使一次吃不完也沒關係，分多餐享用，寓意好運延續一整年。

2.雞



雞肉同樣是過年必備菜色，且一定要選擇「全雞」，象徵「起家」與全家團圓，無論是白斬雞、燉雞湯，都有大吉大利、家運興旺的祝福含意。

3.長年菜



說到長年菜，芥菜幾乎是年夜飯的標配，象徵長壽與健康，若不習慣芥菜的苦味，小孟老師也建議可用菠菜替代，同樣取其健康、延年益壽的好意頭。

4.水餃



水餃則因外型像金元寶，被視為招財食物之一，過年期間吃水餃，有「吃元寶、迎財富」的象徵，包得越多、吃得越多，也被視為財源滾滾的好兆頭。

5.豬腳（蹄膀）



豬腳或蹄膀也是年菜常客，象徵富貴與去除晦氣，不少家庭會在過年期間準備一道蹄膀料理，期盼新的一年能掃走不順，迎來穩定與富足。

6.火鍋



火鍋代表圍爐與團聚，過年正是家人齊聚的時刻，一起圍著火鍋吃飯，不僅暖身，也有凝聚財氣、人氣的意涵，象徵財源滾滾、感情升溫。

7.年糕、發糕、蘿蔔糕（蘿蔔）



甜點類的年糕、發糕與蘿蔔糕，同樣不能少。「糕」諧音為「高」，象徵步步高升、一路發；而蘿蔔的台語稱為「菜頭」，有「好彩頭」的意思，因此不論是吃蘿蔔或蘿蔔糕，都被視為討喜的好兆頭。

8.烏魚子



烏魚子象徵多子多孫、子孫滿堂，小孟老師表示，若是正在求子、期待好孕的夫妻，過年期間可適量食用烏魚子，取其早生貴子的吉祥寓意，也為新的一年增添希望。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。