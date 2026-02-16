　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春聯政治學！　藍綠人氣王春聯被瘋搶「黃牛價格曝」

▲▼立法院長韓國瑜出席「馬上幸福特別版限量春聯發送見面會」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立法院長韓國瑜馬上幸福特別版限量春聯網路行情高。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

農曆新年家家戶戶貼春聯，許多政治人物會應景自製春聯，向民眾拜年。但即便是免費發放的春聯，也會有「黃牛」領取後到網路上轉賣，而立法院長韓國瑜自2018年掀起韓流後，已經蟬聯數屆春聯人氣王，今年發送的「馬上幸福」春聯一般版要價約30至100元、限量的Q版則是250元至1000元不等。而綠委兼任中華職棒會長蔡其昌發行的「台灣尚勇」春聯詢問度同樣高，在拍賣網站要價約50至250元。

▲▼韓國瑜春聯「馬上幸福」。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜春聯人氣旺，自2018年掀起韓流後，年年都有高詢問度，多年過去，韓粉消費力依舊驚人，拍賣網站上還可以看到各年份春聯都在拋售。而韓國瑜日前宣布今年春聯為「馬上幸福」。更特別再加印2000份特別版，只在1月底國會發放，當天也有許多民眾趕往現場索取。

若在幾個主流網購平台上看，韓國瑜今年發送的「馬上幸福」春聯一般版要價約30至100元、限量的Q版則是250元至1000元不等，甚至有賣場叫價到1850元，且有成功交易紀錄。特別版春聯詢問度相當高，有部分國民黨地方黨部拿到額度後，要求民眾繳交黨費才能領取，引起一些紛爭。

而挾著延續「世界12強棒球賽」奪冠氣勢，蔡其昌發行的「台灣尚勇」春聯人氣同樣旺，燙金版本要價約50至250元，且都有一定銷售量。

▲▼台灣尚勇春聯。（圖／翻攝蔡其昌臉書）

除上述兩位藍綠人氣王外，今年確定回鍋參選港湖議員的高嘉瑜同樣有一定人氣，她過去曾推募款小物如運動毛巾、擋泥板、抱枕等，且都銷售一空，春聯人氣也不差，今年初的馬年恭賀新囍春聯，要價約在60元左右，親筆簽名版本則約要350至500元不等，也有不少粉絲詢價。

▲▼高嘉瑜春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

韓國瑜春聯拍賣蔡其昌立法院國民黨民進黨高嘉瑜

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

